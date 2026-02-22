Þessi drykkir geta verið slæmir fyrir blóðþrýstinginn

Af þessum sökum fyllir umræða um fyrirbyggjandi aðgerðir og lífsstílsbreytingar sífellt meira í umræðunni. Almennt fjalla ráðleggingar um mataræði, hreyfingu og þyngdarstjórnun. En á síðari árum hefur meiri áhersla beinst að vökvaneyslu fólks.
Niðurstöður rannsókna benda til að ákveðnar drykkjarvörur geti haft mælanleg áhrif á blóðþrýstinginn og eru sammála um hvaða drykkjarvörur á að forðast.
Mayo Clinic segir að regluleg áfengisneysla geti aukið hættuna á of háum blóðþrýstingi og um leið dregið úr virkni blóðþrýstingslyfja. Með of mikilli áfengisneyslu er átt við að konur drekki meira en einn bjór daglega og karlar meira en tvo.
Sykraðir drykkir og drykkir sem innihalda mikið natríum geta einnig valdið vandamálum.
Ákveðnir tómatsafar, sykurlausir gosdrykkir og orkudrykkir innihalda að sögn sérfræðinga töluvert magn salts eða koffíns. Þetta getur haft neikvæð áhrif á blóðþrýstinginn.
Ofþornun getur valdið því að blóðþrýstingurinn hækkar tímabundið, sérstaklega hjá eldra fólki, en aukin vökvaneysla hjá fólki með lágan blóðþrýsting getur haft þveröfug áhrif.