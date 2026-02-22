Þessi algenga hegðun karla pirrar meirihluta kvenna

Þetta er ósköp venjuleg hegðun hjá flestum körlum en þó ekki hættulaus. Þetta snýst um að karlar pissa standandi. Þrír af hverjum fjórum körlum eru sagðir kjósa að pissa standandi. Þetta er í raun ósjálfráð hegðun en hún hefur áhrif á nærumhverfið.
Margar konur pirra sig á þessu og er þetta að sögn oft uppspretta andlegrar þreytu hjá þeim. Að baki þessum pirringi liggur sá einfaldi veruleiki að heimilið er sameign fjölskyldunnar og á skilið að allir hlutaðeigandi sýni því virðingu og sýni öðru heimilisfólki tillitssemi. Þetta snýst ekki um einhver yfirráð, heldur um sameiginleg þægindi heimilisfólks.
Það er mismunandi á milli landa hversu stórt hlutfall karla pissar standandi. Má þar nefna að í Þýskalandi segir meirihluti karla setjast niður þegar þeir pissa og þá einna helst þegar þeir eru heima hjá sér. Í löndum á borð við Bretland og Mexíkó segjast fáir karlar setjast niður þegar kemur að því að pissa.
Þessi hegðun er því ekki líffræðileg eða óhjákvæmileg, hún snýst aðallega um félagslegar venjur og menntun.
Hreinlæti, heilbrigði og þægindi
Sérfræðingar segja að það skipti máli varðandi hreinlæti að karlar pissi sitjandi. Þegar þeir pissa standandi geta örsmáir þvagdropar dreifst í margra metra radíus frá klósettinu og þar með mengað gólf, veggi og jafnvel hluti á borð við handklæði og tannbursta. Það er erfitt að forðast þetta alveg og skiptir þá engu þótt vel sé staðið að þrifum.
Út frá læknisfræðilegum sjónarhóli má nefna að rannsóknir benda til að sumir karlar, sérstaklega þeir sem eiga erfitt með þvaglát eða glíma við vanda tengdan blöðruhálskirtlinum, geti frekar tæmt blöðrunnar ef þeir setjast niður. Þetta getur dregið úr hættunni á þvagfærasýkingu og langvarandi óþægindum. Þetta snýst því ekki bara um kurteisi, heldur líkamlega vellíðan og heilbrigði.