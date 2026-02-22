fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þessi algenga hegðun karla pirrar meirihluta kvenna

Pressan
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 19:30

Hér virðist einhver hafa pissað standandi.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Niðurstaða nýrrar rannsóknar sýnir að ósköp venjuleg hegðun margra karla fer mjög svo í taugarnar á flestum konum. Þetta snýst ekki um mannasiði, heldur um þægindi, hreinlæti og gagnkvæma virðingu í sameiginlegu rými.

Þetta er ósköp venjuleg hegðun hjá flestum körlum en þó ekki hættulaus. Þetta snýst um að karlar pissa standandi. Þrír af hverjum fjórum körlum eru sagðir kjósa að pissa standandi. Þetta er í raun ósjálfráð hegðun en hún hefur áhrif á nærumhverfið.

Margar konur pirra sig á þessu og er þetta að sögn oft uppspretta andlegrar þreytu hjá þeim.  Að baki þessum pirringi liggur sá einfaldi veruleiki að heimilið er sameign fjölskyldunnar og á skilið að allir hlutaðeigandi sýni því virðingu og sýni öðru heimilisfólki tillitssemi. Þetta snýst ekki um einhver yfirráð, heldur um sameiginleg þægindi heimilisfólks.

Það er mismunandi á milli landa hversu stórt hlutfall karla pissar standandi. Má þar nefna að í Þýskalandi segir meirihluti karla setjast niður þegar þeir pissa og þá einna helst þegar þeir eru heima hjá sér. Í löndum á borð við Bretland og Mexíkó segjast fáir karlar setjast niður þegar kemur að því að pissa.

Þessi hegðun er því ekki líffræðileg eða óhjákvæmileg, hún snýst aðallega um félagslegar venjur og menntun.

Hreinlæti, heilbrigði og þægindi

Sérfræðingar segja að það skipti máli varðandi hreinlæti að karlar pissi sitjandi. Þegar þeir pissa standandi geta örsmáir þvagdropar dreifst í margra metra radíus frá klósettinu og þar með mengað gólf, veggi og jafnvel hluti á borð við handklæði og tannbursta. Það er erfitt að forðast þetta alveg og skiptir þá engu þótt vel sé staðið að þrifum.

Út frá læknisfræðilegum sjónarhóli má nefna að rannsóknir benda til að sumir karlar, sérstaklega þeir sem eiga erfitt með þvaglát eða glíma við vanda tengdan blöðruhálskirtlinum, geti frekar tæmt blöðrunnar ef þeir setjast niður. Þetta getur dregið úr hættunni á þvagfærasýkingu og langvarandi óþægindum. Þetta snýst því ekki bara um kurteisi, heldur líkamlega vellíðan og heilbrigði.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 31 mínútum
Þessi algenga hegðun karla pirrar meirihluta kvenna
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Hið dularfulla mál Peter Bergmann – Hver var hann? Hvaðan kom hann?
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Ert þú alltaf með vatn á náttborðinu? – Þá skaltu lesa þetta
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Læknir segir tilefni til að hafa áhyggjur ef þú heyrir hjartsláttinn þinn
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Hneykslismál skekur Louvresafnið
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Þess vegna gelta hundar að sumum en ekki að öðrum
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Á að tæma uppþvottavélina um leið og hún er búin?

Mest lesið

Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Hefur þú tekið eftir litla gatinu á hengilásum? – Það hefur ákveðið hlutverk
Ný skýrsla – Rússar undirbúa sig undir stórstyrjöld
Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“
Hafði uppi stór orð um nýjasta Íslandsvininn eftir dvöl hans hér á landi

Nýlegt

Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Þurfti að fara í skurðaðgerð eftir að hafa tapað í bjórskák
Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós
Hvetur Ívar til að spá ekki í verðmiðanum – Gerði samanburð og segir niðurstöðuna góða
Magapínan reyndist vera lítið barn – „Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni“
Verður ekki refsað fyrir ummæli sín um innflytjendur
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Þessi drykkir geta verið slæmir fyrir blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum

Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því

Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Hefur þú tekið eftir litla gatinu á hengilásum? – Það hefur ákveðið hlutverk
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Ný skýrsla – Rússar undirbúa sig undir stórstyrjöld
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum

Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“

Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Segir ekki óeðlilegt að fólki líki ekki við makann
Pressan
Í gær

Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“

Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“
Pressan
Í gær
Líkið í svefnherberginu – Endalok hryllingsins
Pressan
Í gær
Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra
Pressan
Í gær

Þess vegna velja sumar konur sér eldri maka

Þess vegna velja sumar konur sér eldri maka
Pressan
Í gær

Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva

Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva
Pressan
Í gær
Tannlæknir segir að þetta ástand í munninum geti verið fyrsta merkið um alvarlegan sjúkdóm
Pressan
Í gær
Þetta er ástæðan fyrir að ekki á að nota hraðprógramm þvottavélarinnar
Pressan
Í gær

Þetta áttu aldrei að geyma í pappakössum

Þetta áttu aldrei að geyma í pappakössum
Pressan
Í gær
Fasta fyrir háttatímann getur haft áhrif á heilbrigði hjartans
Pressan
Í gær
Merki um elliglöp geta sést á því hvernig þú keyrir bíl
Pressan
Í gær
Þetta á aldrei að setja í uppþvottavélina að sögn sérfræðinga
Pressan
Í gær

Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar

Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar
Pressan
Í gær

Geispi getur verið meira en bara þreytumerki

Geispi getur verið meira en bara þreytumerki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Eltihrelldi hjákonu eiginmannsins og gerði hlaðvarp um það
Pressan
Fyrir 2 dögum

Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu

Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Harmleikur á Tenerife: Maður myrti son sinn og var síðan skotinn af lögreglu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hæstiréttur slær á fingur Trump og dæmir tollana ólöglega
Pressan
Fyrir 3 dögum

Góðmennskan kom henni í koll – Skaut skjólshúsi yfir heimilislausan mann sem hellti yfir hana sjóðandi sykurvatni

Góðmennskan kom henni í koll – Skaut skjólshúsi yfir heimilislausan mann sem hellti yfir hana sjóðandi sykurvatni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hvarf eftir að hann fór til að segja föður sínum til syndanna fyrir tæpum 40 árum – Fjölskyldan loksins komin með svar

Hvarf eftir að hann fór til að segja föður sínum til syndanna fyrir tæpum 40 árum – Fjölskyldan loksins komin með svar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump búinn að undirbúa ræðu til að tilkynna tilvist geimvera
Pressan
Fyrir 3 dögum
Andrés Mountbatten-Windsor handtekinn og færður í fangaklefa