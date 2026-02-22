fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þess vegna gelta hundar að sumum en ekki að öðrum

Pressan
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 17:30

Þessi hundur virðist ekki vera mjög stressaður. Mynd/Pexels

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hundaeigendur þekkja þetta eflaust flestir. Hurðin opnast og hundurinn breytist í pirraðan dyravörð sem geltir eða urrar að þeim sem kemur inn eða dregur sig í hlé. En þetta gerir hann þó ekki gagnvart öllum gestum.

Hundurinn tekur á móti Höllu fræknu þinni með gleðilátum en þegar Gunnar vinur þinn kemur, þá mæta honum ógnvænleg hljóð sem minna helst á hrollvekju.

En hver er ástæðan fyrir þessu? Því var svarað í ítalska miðlinum Corrieredellosport.

Þar kemur fram að ástæðuna sé að finna í háþróaðri getu hundsins til að lesa í umhverfið.

Rannsóknir hafa leitt í ljós að mismunandi viðbrögð hundsins við gestum séu ekki tilviljun ein. Þau byggjast á samspili merkja sem við tvífætlingarnir tökum oft ekki eftir.

Hundurinn getur hins vegar safnað upplýsingum með nefinu, augunum og eyrunum og ekki síst með því að lesa í stemmninguna.

Ef hundurinn tekur eftir neikvæðri orku, fer hann í varnarstöðu og bregst við með því að gelta eða virðast spenntur.

Stundum byggjast viðbrögð hans einfaldlega á því hvernig hann les augnaráð fólks eða hvernig göngulag þess er og lyktin af því getur einnig vakið margvísleg viðbrögð hjá hundinum.

Hjá hundum, sem eru ekki vanir mörgu fólki, getur hegðun af þessu tagi verið ansi áberandi. En í raun og veru eru þeir að vernda hina öruggu höfn sína í lífinu, þig og heimili ykkar.

Þótt hundurinn gelti að einhverjum, þá þýðir það ekki endilega að viðkomandi sé slæm manneskja.

Hegðun hundsins getur verið tilkomin vegna óöryggis eða fyrri reynslu eða jafnvel reynsluskorts. Nýjar og óþekktar aðstæður geta einnig gert hundinn órólegan.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Þess vegna gelta hundar að sumum en ekki að öðrum
Pressan
Fyrir 29 mínútum
Læknir segir tilefni til að hafa áhyggjur ef þú heyrir hjartsláttinn þinn
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Hneykslismál skekur Louvresafnið
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Á að tæma uppþvottavélina um leið og hún er búin?
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Leyniþjónustan banar manni í bústað Trump
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Ógnvekjandi þróun – Sprenging í fjölda kynferðisbrota gegn börnum
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Þessi drykkir geta verið slæmir fyrir blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því

Mest lesið

Ný skýrsla – Rússar undirbúa sig undir stórstyrjöld
Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“
Hafði uppi stór orð um nýjasta Íslandsvininn eftir dvöl hans hér á landi
Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“
Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós

Nýlegt

Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Hvetur Ívar til að spá ekki í verðmiðanum – Gerði samanburð og segir niðurstöðuna góða
Magapínan reyndist vera lítið barn – „Ég sagði að það væri óhugsandi því ég væri á pillunni“
Verður ekki refsað fyrir ummæli sín um innflytjendur
Svarar Roy Keane af yfirvegun sem hafa efast um ágæti hans
Casemiro sagður hafa skoðað aðstæður Í Miami sem vilja fá hann
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Segir ekki óeðlilegt að fólki líki ekki við makann
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum

Líkið í svefnherberginu – Endalok hryllingsins

Líkið í svefnherberginu – Endalok hryllingsins
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum

Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra

Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra
Pressan
Í gær
Þess vegna velja sumar konur sér eldri maka
Pressan
Í gær

Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva

Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva
Pressan
Í gær
Tannlæknir segir að þetta ástand í munninum geti verið fyrsta merkið um alvarlegan sjúkdóm
Pressan
Í gær
Þetta er ástæðan fyrir að ekki á að nota hraðprógramm þvottavélarinnar
Pressan
Í gær

Þetta áttu aldrei að geyma í pappakössum

Þetta áttu aldrei að geyma í pappakössum
Pressan
Í gær

Fasta fyrir háttatímann getur haft áhrif á heilbrigði hjartans

Fasta fyrir háttatímann getur haft áhrif á heilbrigði hjartans
Pressan
Í gær
Merki um elliglöp geta sést á því hvernig þú keyrir bíl
Pressan
Í gær
Þetta á aldrei að setja í uppþvottavélina að sögn sérfræðinga
Pressan
Í gær

Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar

Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar
Pressan
Í gær
Geispi getur verið meira en bara þreytumerki
Pressan
Í gær
Eltihrelldi hjákonu eiginmannsins og gerði hlaðvarp um það
Pressan
Í gær
Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Harmleikur á Tenerife: Maður myrti son sinn og var síðan skotinn af lögreglu

Harmleikur á Tenerife: Maður myrti son sinn og var síðan skotinn af lögreglu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hæstiréttur slær á fingur Trump og dæmir tollana ólöglega

Hæstiréttur slær á fingur Trump og dæmir tollana ólöglega
Pressan
Fyrir 2 dögum
Góðmennskan kom henni í koll – Skaut skjólshúsi yfir heimilislausan mann sem hellti yfir hana sjóðandi sykurvatni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hvarf eftir að hann fór til að segja föður sínum til syndanna fyrir tæpum 40 árum – Fjölskyldan loksins komin með svar

Hvarf eftir að hann fór til að segja föður sínum til syndanna fyrir tæpum 40 árum – Fjölskyldan loksins komin með svar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump búinn að undirbúa ræðu til að tilkynna tilvist geimvera
Pressan
Fyrir 3 dögum
Andrés Mountbatten-Windsor handtekinn og færður í fangaklefa
Pressan
Fyrir 3 dögum

Óttast að mörg þúsund flækingshundar verði drepnir í aðdraganda HM

Óttast að mörg þúsund flækingshundar verði drepnir í aðdraganda HM
Pressan
Fyrir 3 dögum

Óhugnanlegt myndband úr verslun sýnir mann reyna að ræna eins árs stúlku

Óhugnanlegt myndband úr verslun sýnir mann reyna að ræna eins árs stúlku
Pressan
Fyrir 3 dögum
Móðir á yfir höfði sér 15 ára fangelsi eftir að hún skildi 1 árs son sinn eftir í sjóðheitum bíl á meðan hún fékk bótox í varirnar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þrír menn handteknir fyrir að frelsissvipta og nauðga 48 ára konu á Tenerife