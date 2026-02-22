fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því

Pressan
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 12:30

Mynd úr safni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Samskiptaaðferðir hunda eru allt öðruvísi en hjá okkur mannfólkinu. Samskiptakerfi þeirra er flókin blanda ýmissa merkja sem hjálpa þeim við að skilja tilfinningar og láta þær í ljós. Lykt, líkamstjáning og smávægilegar hreyfingar eru grundvöllur samskiptakerfis þeirra.

Eigendur þeirra þurfa að læra að lesa og skilja þessar merkjasendingar ef þeir vilja styrkja sambandið við fjórfætlinginn.

Kobieta segir að meðal algengustu merkjanna sem hundar senda okkur séu:

Að leggja höfuðið í skaut fólks – Með því að gera þetta eða elta eigandann á milli herbergja er hundurinn að sýna að hann treysti viðkomandi og vilji vera nálægt honum. Með líkamlegri nánd berast ilmefni sem hundurinn notar til að staðfesta að hann og manneskjan tengist sterkum böndum. Þarna er eðlishvötin að verki, hún á rætur að rekja til þarfar hópdýrs að skapa öryggi.

Augnsamband – Það gegnir mikilvægu hlutverki. Úti í náttúrunni getur beint augnsamband tveggja hunda verið ávísun á vanda en í samskiptunum við fólk hefur það fengið nýtt hlutverk. Þegar hundurinn horfir í augu eiganda síns, sýnir hann að hann treystir eigandanum, er rólegur og tryggur förunautur. Rannsóknir hafa sýnt að bæði fólk og hundar losa meira af hormóninu oxítón þegar þetta augnsamband á sér stað. Hormónið stýrir tilfinningalegum tengslum þeirra.

Sleikir hendur – Það að hundur sleikir hendur eiganda síns er skýrt merki um að hann elski hann. Með þessu getur hann verið að sýna að hann sé trúr og tryggur eigandanum en um leið getur hundurinn verið að róa sjálfan sig eða skapa tengsl. Hjá mörgum hundum er þetta leiðin til að segja að þeim líði vel og telji sig örugga.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Leyniþjónustan banar manni í bústað Trump
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Ógnvekjandi þróun – Sprenging í fjölda kynferðisbrota gegn börnum
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Þessi drykkir geta verið slæmir fyrir blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Hefur þú tekið eftir litla gatinu á hengilásum? – Það hefur ákveðið hlutverk
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Ný skýrsla – Rússar undirbúa sig undir stórstyrjöld
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár

Mest lesið

Ný skýrsla – Rússar undirbúa sig undir stórstyrjöld
Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“
Færeysk kona gúgglaði kærastann þegar hún fann alvöru nafn hans – Þá kom hryllingurinn í ljós
Þetta er ástæðan fyrir að ekki á að nota hraðprógramm þvottavélarinnar
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“

Nýlegt

Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Anna Kristjáns ætlaði að kaupa flugmiðann heim – Tölvan sagði nei
Sonur Beckham varpar sprengju inn í stríð fjölskyldunnar
Sigurjón bar við gagnkvæmri hrifningu – Ítrekuð kynferðisbrot gagnvart andlega skertri konu úthugsuð og vandlega skipulögð
Verður ekki refsað fyrir ummæli sín um innflytjendur
Svarar Roy Keane af yfirvegun sem hafa efast um ágæti hans
Casemiro sagður hafa skoðað aðstæður Í Miami sem vilja fá hann
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Áslaug hlýtur Íslensku þýðingarverðlaunin 2026
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Líkið í svefnherberginu – Endalok hryllingsins
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum

Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra

Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Þess vegna velja sumar konur sér eldri maka
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum

Tannlæknir segir að þetta ástand í munninum geti verið fyrsta merkið um alvarlegan sjúkdóm

Tannlæknir segir að þetta ástand í munninum geti verið fyrsta merkið um alvarlegan sjúkdóm
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum

Þetta er ástæðan fyrir að ekki á að nota hraðprógramm þvottavélarinnar

Þetta er ástæðan fyrir að ekki á að nota hraðprógramm þvottavélarinnar
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Þetta áttu aldrei að geyma í pappakössum
Pressan
Í gær

Fasta fyrir háttatímann getur haft áhrif á heilbrigði hjartans

Fasta fyrir háttatímann getur haft áhrif á heilbrigði hjartans
Pressan
Í gær
Merki um elliglöp geta sést á því hvernig þú keyrir bíl
Pressan
Í gær
Þetta á aldrei að setja í uppþvottavélina að sögn sérfræðinga
Pressan
Í gær

Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar

Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar
Pressan
Í gær

Geispi getur verið meira en bara þreytumerki

Geispi getur verið meira en bara þreytumerki
Pressan
Í gær
Eltihrelldi hjákonu eiginmannsins og gerði hlaðvarp um það
Pressan
Í gær
Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu
Pressan
Í gær

Harmleikur á Tenerife: Maður myrti son sinn og var síðan skotinn af lögreglu

Harmleikur á Tenerife: Maður myrti son sinn og var síðan skotinn af lögreglu
Pressan
Í gær
Hæstiréttur slær á fingur Trump og dæmir tollana ólöglega
Pressan
Fyrir 2 dögum
Góðmennskan kom henni í koll – Skaut skjólshúsi yfir heimilislausan mann sem hellti yfir hana sjóðandi sykurvatni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hvarf eftir að hann fór til að segja föður sínum til syndanna fyrir tæpum 40 árum – Fjölskyldan loksins komin með svar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Trump búinn að undirbúa ræðu til að tilkynna tilvist geimvera

Trump búinn að undirbúa ræðu til að tilkynna tilvist geimvera
Pressan
Fyrir 3 dögum

Andrés Mountbatten-Windsor handtekinn og færður í fangaklefa

Andrés Mountbatten-Windsor handtekinn og færður í fangaklefa
Pressan
Fyrir 3 dögum
Óttast að mörg þúsund flækingshundar verði drepnir í aðdraganda HM
Pressan
Fyrir 3 dögum

Óhugnanlegt myndband úr verslun sýnir mann reyna að ræna eins árs stúlku

Óhugnanlegt myndband úr verslun sýnir mann reyna að ræna eins árs stúlku
Pressan
Fyrir 3 dögum
Móðir á yfir höfði sér 15 ára fangelsi eftir að hún skildi 1 árs son sinn eftir í sjóðheitum bíl á meðan hún fékk bótox í varirnar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þrír menn handteknir fyrir að frelsissvipta og nauðga 48 ára konu á Tenerife
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kynlífskreppa ríkir hjá unga fólkinu í Bandaríkjunum

Kynlífskreppa ríkir hjá unga fólkinu í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Valdatafl fram undan í Norður-Kóreu?

Valdatafl fram undan í Norður-Kóreu?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þessi krúttlegi api hefur fangað hjörtu heimsbyggðarinnar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Slapp ekki undan ofbeldi kærastans þrátt fyrir andlátið