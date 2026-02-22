Ógnvekjandi þróun – Sprenging í fjölda kynferðisbrota gegn börnum

The Guardian skýrir frá þessu og byggir á upplýsingum frá lögreglunni sem segir að nútímatækni og Internetið leiki stórt hlutverk í þessum málaflokki.
Segir lögreglan að á síðustu fimm árum hafi 50% fjölgun orðið á þeim fjölda barna sem njóta verndar vegna ofbeldis eða hættu á að þau verði beitt ofbeldi.
National Crime Agency (NCA), sem berst gegn skipulagðri glæpastarfsemi, segir að aukningu brota gegn börnum megi meðal annars rekja til nútímatækni. Koma hinir ýmsu staðir á netinu þar við sögu, þar geta gerendurnir bæði snúist til öfgahyggju og séð myndir af barnaníði undir því yfirskini að ekkert sé óeðlilegt við það.
Vinsælir samfélagsmiðlar eru oft notaðir af fullorðnum til að komast í samband við börn.
Rob Jones, forstjóri NCA, sagði að þessi mikla aukning níðingsmála valdi NCA miklum áhyggjum. Hann sagði að nú berist lögreglunni tíu sinnum fleiri ábendingar um fólk, sem er talið beita börn kynferðislegu ofbeldi, en fyrir tíu árum.
Í hverjum mánuði bætast um 1.200 börn við þann hóp sem nýtur sérstakrar verndar vegna slíks ofbeldis, bæði þolendur og börn sem talið er að séu í yfirvofandi hættu á að verða beitt ofbeldi.
Jones sagði að megnið af því barnaníðsefni, sem er aðgengilegt á netinu, séu „þekktar myndir“, myndir sem hafi verið þar um langa hríð. Hann sagði að tæknifyrirtækin geti látið fjarlægja þetta myndefni.
„Hættan eykst þrátt fyrir baráttu okkar. Það er meira aðgengi að börnum á Internetinu,“ sagði hann.
The Guardian segir að talið sé að allt að 840.000 fullorðnir Bretar hafi kynferðislegan áhuga á börnum.