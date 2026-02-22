fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár

Pressan
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 09:00

Þú getur verið 65 ára samkvæmt fæðingarvottorðinu en heilinn getur samt sem áður hegðað sér eins og hann sé tíu árum yngri eða eldri. Þetta tengist lífsstíl þínum ef marka má niðurstöðu rannsóknar vísindamanna við University of Florida.

Vísindamennirnir komust að því að fólk, sem temur sér hollar daglegar venjur, er með heila sem að meðaltali virðist vera átta árum yngri en reikna má með. Þetta á einnig við um fólk sem glímir við krónískan sársauka.

128 miðaldra og eldra fólk tók þátt í rannsókninni. Fylgst var með því í tvö ár. Flestir glímdu við króníska vöðva- og liðaverki eða áttu á hættu að fá slitgigt í hnén.

Út frá segulómun og hermilíkönum var hinn svokallaði heilaaldur reiknaður út og borinn saman við raunverulegan aldur.

Niðurstöðurnar sýna að þættir á borð við bjartsýni, góðan svefn, getuna til að takast á við stress, eðlilega líkamsþyngd, að reykja ekki og að eiga í sterkum félagslegum samskiptum tengist því að vera með yngri og öflugri heila.

Metro hefur eftir Jared Tanner, hjá University of Florida, að þetta séu atriði sem fólk getur sjálft haft áhrif á. „Maður getur lært að takast á við stress á annan hátt, það er oft hægt að takast á við svefnvandamál á áhrifaríkan hátt og það er hægt að æfa bjartsýni,“ sagði hann.

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að krónískir verkir, lágar tekjur og lítil menntun tengjast oft hraðari öldrun heilans.

Í nýju rannsókninni kom í ljós að þessara áhrifa gætti minna með tímanum. Þess í stað reyndist lífsstíllinn hafa meiri og langvarandi áhrif.

