Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá

Margir, sem hafa dáið um skamma hríð, hafa lýst því að þeir hafi séð sterkt ljós við enda ganga eða hitt látið fólk. Enn aðrir segjast hafa séð aðeins inn í framtíðina.
Angela Harris var úrskurðuð klínísk látin í 32 sekúndur árið 2015 eftir að hún varð fyrir alvarlegum súrefnisskorti þegar hún gekkst undir læknisrannsókn.
Þegar hjarta hennar byrjaði aftur að slá, var það ekki bara líkaminn sem sneri aftur. Hún segist hafa snúið aftur til lífsins með upplifun sem hafi breytt sýn hennar á lífið og þá stefnu sem mannkynið hefur tekið.
Hún starfar sem andlegur leiðbeinandi í dag og skýrir opinskátt frá upplifun sinni þegar hún dó. Á heimasíðu segir hún þetta hafi verið vendipunkt sem opnaði augu hennar fyrir hinu stóra samhengi.
„Þessi djúpstæða stund virkaði eins og hvati að djúpri andlegri vakningu og afhjúpaði sannleikann um tilveru okkar sem teygir sig langt út fyrir hinn líkamlega heim,“ segir á heimasíðu hennar að sögn LADbible.
Hún segir að þetta hafi snúist um miklu meira en að hitta látna ástvini. Hún hafi verið færð til annarra heima, þar sem líf var, og hafi séð sjálfa sig lifa í formi annarrar veru á framandi plánetu.
Að hennar mati er þetta ekki eins og einhver vísindaskáldsaga, heldur opinberun þess að sama sálin lifi í öðru formi annars staðar. Þetta sanni að manneskjur séu ekki bundnar við eina tilveru eða einn stað.
En neikvæð upplifun hennar er að hún segist hafa séð hvernig framtíð jarðarinnar verður. Þar muni stríð, mikið mannfall og mikill fækkun fólks vera áberandi.
Hún segir að í framtíðinni muni fólk búa mun meira einangrað en nú er og sú samfélagsmynd, sem við þekkjum í dag, verði horfin.