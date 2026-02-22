Hneykslismál skekur Louvresafnið

Níu manns hafa verið ákærð fyrir umfangsmikið svindl í miðasölunni á safninu. Svindlið nemur rúmlega 10 milljónum evra.
Það er bæði starfsfólk og leiðsögumenn sem sæta ákæru að sögn Euronews sem segir að svindlið hafi kostað Louvre um 10 milljónir evra á síðustu 10 árum.
Það var í desember 2024 sem stjórnendur safnsins fór að gruna að eitthvað óeðlilegt væri að seyði og höfðu samband við lögregluna.
Meintur höfuðpaur er í gæsluvarðhaldi en átta meintir samverkamenn hans voru látnir lausir eftir yfirheyrslu.
Safnið hefur orðið fyrir hverju áfallinu á fætur öðru á síðustu árum. Skemmst er að minnast þjófnaðarins úr safninu í október þegar fjórir þjófar stálu skartgripum að verðmæti sem nemur um 13 milljörðum íslenskra króna.
Í kjölfarið var verð aðgangsmiða hækkað töluvert og er nú 32 evrur, var áður 22 evrur, fyrir íbúa Evrópusambandsríkjanna.
Margir hafa spurt sig hvernig miðasölusvindlið gat staðið yfir í 10 ár án þess að grunsemdir vöknuðu. Euronews segir að hluti af svarinu sé að skjöl hafi verið fölsuð, mútur hafi verið greiddar, peningaþvætti hafi verið stundað og skipulögð glæpasamtök hafi komið að málinu.
Tveir hinna ákærðu eru, eða öllu heldur voru, starfsmenn safnsins en hinir sjö eru leiðsögumenn.
Það var starfsfólk safnsins sem fór að gruna að eitthvað misjafnt ætti sér stað þegar tveir kínverskir leiðsögumenn komu með hvern hóp kínverskra ferðamanna á fætur öðrum og notuðu sömu aðgöngumiðana aftur og aftur.
Í kjölfarið vaknaði grunur um að fleiri leiðsögumenn notuðu sömu aðferð.
Saksóknarar segja að eftirlit og símhleranir hafi staðfest að aðgöngumiðar hafi verið notaðir aftur og aftur.
Fyrir utan níumenningana hafa nokkrir starfsmenn safnsins til viðbótar verið ákærðir fyrir að taka við mútum gegn því að hleypa allt að 20 manna hópum ókeypis inn á safnið daglega.