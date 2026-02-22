Hið dularfulla mál Peter Bergmann – Hver var hann? Hvaðan kom hann?

Hann dvaldi í bænum í nokkra daga og náðu nokkrar eftirlitsmyndavélar myndum af honum. Hátterni hans þótti mjög undarlegt. Hann fór út af hótelinu með litla plastpoka en sneri alltaf tómhentur aftur.
Talið er að hann hafi verið að flytja eigur sínar og fatnað í pokunum og hafi hent í hinar ýmsu sorptunnur í bænum. Talið er að hann hafi gert þetta til að koma í veg fyrir að hægt yrði að bera kennsl á hann.
Hann hafði klippt alla merkimiða af fötunum sem hann klæddist. Hann sást senda bréf í pósthúsi bæjarins en móttakandi þess hefur ekki fundist.
Þann 16. júní 2009 fannst lík hans á ströndinni við Rosses Point. Krufning leiddi í ljós að hann hafði verið með langt gengið blöðruhálskrabbamein og beinkrabba. Dánarorsök hans var í sjálfu sér ekki grunsamleg, engin ummerki um að hann hefði verið beittur ofbeldi fundust á líkinu. Þrátt fyrir að hann hafi verið með krabbamein fundust engin merki um að hann hefði tekið einhver lyf.
Enn þann dag í dag hefur ekki tekist að bera kennsl á manninn. Hann var jarðsettur í ómerktri gröf í kirkjugarðinum í Sligo.
Írska lögreglan hefur reglulega minnt á málið og óskað eftir upplýsingum sem geta hjálpað til við að bera kennsl á hann en án árangurs. Peter Bergmann, ef það var hans rétta nafn, er því maður með algjörlega óþekkta fortíð.