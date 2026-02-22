Hefur þú tekið eftir litla gatinu á hengilásum? – Það hefur ákveðið hlutverk

Losandes segir að samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingum gegni gatið því hlutverki að vera dren sem hjálpar til við að halda lásnum þurrum. Þegar hengilásar hanga úti eru þeir að vonum útsettir fyrir rigningu og raka.
Ef þetta gat væri ekki til staðar myndi vatnið safnast fyrir inni í lásnum og hann myndi því ryðga hratt og fljótlega verða ónothæfur.
Gatið hefur einnig annað hlutverk. Með tímanum getur það sem er inni í lásnum byrjað að festast, sérstaklega ef veðrið býður upp á rykstorma, snjó eða frost. Þá er hægt að sprauta smá olíu í gegnum þetta litla gat og þannig er hægt að halda lásnum í toppformi og tvöfalda líftíma hans.
Á mjög fullkomnum lásum er hægt að opna þá með sérstökum lykli sem fer í þetta litla gat.