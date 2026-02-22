fbpx
Sunnudagur 22.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Ert þú alltaf með vatn á náttborðinu? – Þá skaltu lesa þetta

Pressan
Sunnudaginn 22. febrúar 2026 20:30

Mynd:Wikimedia Commons

Margir hafa alltaf vatnsglas á náttborðinu og hafa vanið sig á að fá sér smásopa rétt áður en þeir slökkva ljósið og fara að sofa.

En sumir vakna ekki löngu eftir síðasta vatnssopann vegna þess að þvagblaðran krefst þess einfaldlega að hún verði tæmd. Þessi síðasta athöfn fyrir svefninn getur því bæði verið gagnleg en einnig truflandi, allt eftir því hvernig fólk ber sig að við hana.

Í umfjöllun Boetyk kemur fram að læknar bendi á að það sé ekki endilega slæm hugmynd að drekka vatn rétt fyrir svefninn. Hæfileg vökvaneysla geti dregið úr líkunum á ofþornun yfir nóttina og að líkami, með góðan vökvabúskap, eigi auðveldara með að halda blóðþrýstingnum í góðu jafnvægi sem og blóðflæðinu.

Margir sérfræðingar hafa einnig bent á að góður vökvabúskapur geti dregið úr líkunum á að fólk fái vöðvakrampa, sérstaklega í fæturna, að næturlagi. Slíkir krampar ríða oft yfir þegar líkamann skortir vökva.

Vandinn, sem kemur upp á nóttunni, er að fólk drekkur of mikið vatn eða of seint.

Að drekka stórt vatnsglas rétt fyrir háttatíma eykur líkurnar á að fara þurfi á klósettið um nóttina. Það er ekki gott því í hvert sinn sem við vöknum getur það gerst þegar við sofum dýpsta svefninum sem er nauðsynlegur fyrir hreinsun og endurhleðslu okkar.

Hjá eldra fólki gerist það oft að hormónastarfsemin, sem hjálpar líkamanum að hafa stjórn á vökvanum á nóttunni, raskast. Þetta getur kallað á tíðar klósettferðir og þar með nótt sem einkennist af mörgum vöknum í stað samfellds svefns.

Það er því snjallt að skipuleggja vatnsneyslu seinni hluta dags og kvölds. Það er einfaldlega hægt að drekka fyrr um daginn þannig að líkaminn þurfi ekki að takast á við mikið vökvamagn þegar hann á að fara í hvíld.

Það er til dæmis í fínu lagi að fá sér einn munnsopa af vatni fyrir svefninn en það er síður snjallt að skella heilu glasi í sig.

Einnig er rétt að hafa í huga að það er ekki snjallt að drekka áfengi og koffín á kvöldin því það getur ýtt undir þörfina fyrir þvaglát.

