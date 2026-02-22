Á að tæma uppþvottavélina um leið og hún er búin?

En rannsóknir hafa sýnt fram á að það skiptir máli varðandi hreingerningarstigið og líftíma vélarinnar hvenær þetta er gert.
Linternaute skýrir frá þessu og bendir á að flestir séu með ákveðna rútínu þegar kemur að uppþvottavélinni. Sumir opni hana um leið og hún er búin en aðrir láti hana kæla sig og enn aðrir bíði með að tæma hana því þeir nenni einfaldlega ekki að tæma hana strax.
En fagfólk bendir á að það skipti máli hvenær vélin er tæmd. Það skynsamlegast, að sögn fagfólks, er að opna vélina smávegis um leið og hún er búin að þvo. Þannig kemst heit gufan út og safnast því ekki upp sem raki í vélinni.
Með þessu þornar fyrr og jafnar í vélinni. Þessi litla loftræsting veldur því að óþefur og raki ná ekki að safnast fyrir.
Það er oft innilokaður raki sem veldur þungri lykt og jafnvel myglusveppi.
Margar nýlegar uppþvottavélar eru þannig hannaðar að þær opnast smávegis að þvotti loknum og tryggja þannig loftflæði.
Sérfræðingar segja að forðast eigi að láta vélina standa opna í langan tíma því þá geti ryk og öragnir endað inni í henni. Þeir segja að best sé að láta hana standa hálfopna í hálfa til eina klukkustund og taka úr henni á meðan og loka henni síðan. Þetta tryggi góð þrif og lengi líftíma vélarinnar.