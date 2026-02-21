Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“

En að sögn Metro þá eru karlar og konur almennt sammála um að „69“ sé „ein versta stillingin“. Bæði kynin kvarta undan því sama, þeim líkar ekki við að þurfa að „múltítaska“.
Fjöldi fólks hefur tjáð sig um þetta á Reddit.
Þetta sögðu karlarnir:
„Ég er ekki aðdáandi. Mér finnst gaman að veita munnmök. Ég elska að þiggja munnmök. 69 gerir manni erfitt fyrir að njóta þess að þiggja eða gefa. Mér líkar ekki að hafa klof á andlitinu mínu þegar ég er að þiggja og tottið er yfirþyrmandi fyrir mig þegar ég er að reyna að veita munnmök.“
Annar lýsti þessu sem svo: „Þetta er eins og tvær manneskjur að nudda hvor aðra. Mér finnst að ef maður á að njóta þessa að fullu, þá ætti bara ein manneskja að gera þetta í einu.“
Aðrir sögðust aldrei hafa fengið fullnægingu í þessari stellingu eða að þeim hefði aldrei tekist að veita hinum aðilanum fullnægingu í „69“. Aðrir viðurkenndu að þeir fái meira út úr því ef skipst er á. „Aðalvandinn við þessa stellingu er að þú ert bæði að gefa og þiggja samtímis. Sem gefandi er erfitt að einbeita sér og sem þiggjandi getur þú ekki slakað á. Þetta er ein versta stelling sögunnar,“ sagði einn.
Þetta sögðu konurnar:
„Ég nýt ekki munnmaka nema ég geti einbeitt mér að öllu því sem hann gerir og hversu gott það er. Að öðrum kosti er þetta eins og einhver sé að kitla mig á óþægilegan hátt,“ sagði ein kona.
„Þegar ég er með typpi í andlitinu, þá veit ég lítið hvað er að gerast á öðrum stöðum líkamans. Typpið er svo krefjandi og það er þarna í andlitinu mínu. Þetta endar því með að vera tott í óþægilegri stöðu á meðan einhver kitlar mig einhvers staðar og það er skylda að njóta þess,“ sagði önnur.