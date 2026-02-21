fbpx
Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þetta á aldrei að setja í uppþvottavélina að sögn sérfræðinga

Pressan
Laugardaginn 21. febrúar 2026 13:30

Það má ekki setja hvað sem er í uppþvottavélina.

Uppþvottavél er ómissandi á mörgum heimilum. Diskum, glösum, hnífapörum og fleiru er bara stungið í vélina sem sér síðan um þrifin.

En það þarf að hafa í huga að ekki má setja öll eldhúsáhöld í uppþvottavélina. Daily Express ræddi við tvo sérfræðinga á þessu sviði og bentu þeir á nokkra hluti sem á að halda fjarri uppþvottavélinni ef þeir eiga að endast.

Tréhlutir eiga ekki að fara í uppþvottavélina. Skurðarbretti og sleifar út tré drekka í sig vatn í uppþvottavélinni. Viðurinn þenst út og þegar hann þornar á nýjan leik getur sprungur myndast eða hann rifnað í sundur.

Beittir hnífar eiga heldur ekkert erindi í uppþvottavélina, þá á að þvo í höndum. Hinn mikli hiti og sterkt þvottaefnið slítur hnífsblaðinu hratt og grjótharðar vatnsbunurnar í vélinni geta orðið til þess að hnífarnir lenda á einu og öðru í vélinni. Þetta getur skemmt þá og uppþvottavélina sjálfa.

Steypujárnspottar eiga heldur ekkert erindi í uppþvottavélina. Þvottaefnið eyðir innbrenndri húð þeirra sem virkar sem ryðvörn.

Fínn kristall, viðkvæmt gler og postulín á að vaska í höndum því hár hiti og sterkt þvottaefnið getur með tímanum valdið sprungum og gert glerið matt.

Hitakönnur og drykkjardúnkar með einangrun á líka að þvo í höndum. Vatn getur komist inn á milli einangrunarinnar og annarra hluta og þá er erfitt að halda hitanum.

