Þess vegna velja sumar konur sér eldri maka

Fólk á oft erfitt með að sitja á sér hvað þetta varðar og dæmir fólk óhikað ef konan á eldri maka, skiptir þá engu að þetta er nokkuð algengt. En snýst þetta um ást eða öryggi? Um aðdáun eða er konan bara háð manninum?
Niðurstöður nýrrar rannsóknar sýna að raunveruleikinn er oft flóknari en þetta. Þetta snýst ekki bara um steríótýpur og félagslegar forsendur. Í ljós kom að sambönd af þessu tagi eru miklu ótvíræðari en fólk heldur og að oft er það eldri makinn sem fær mest út úr sambandinu.
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar bandarísku sálfræðinganna Brian Collisson og Luciana Ponce De Leon eru sambönd, þar sem aldursmunurinn er mikill, oft talin skrýtin eða ósanngjörn í samanburði við sambönd jafnaldra.
Algeng hugmynd er að yngri aðilinn, oftast kona, sækist eftir fjárhagslegum eða félagslegum ávinningi með þessu en að eldri makinn, oftast karl, njóti góðs af útliti, orku eða æskuljóma makans.
En rannsóknin leiddi í ljós að oftast er það eldri makinn sem fær meira út úr sambandinu. Metro skýrir frá þessu.
Fram kemur að konur, sem velja sér eldri maka, geri það oft á grunni blöndu líffræðilegra, sálrænna og félagslegra ástæðna. Rannsóknin sýndi að konur laðast oftar að eldri mönnum vegna lífsreynslu þeirra, tilfinningalegs þroska þeirra og fjárhagslegrar stöðu þeirra.