Laugardagur 21.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Tannlæknir segir að þetta ástand í munninum geti verið fyrsta merkið um alvarlegan sjúkdóm

Pressan
Laugardaginn 21. febrúar 2026 17:30

Mynd úr safni. Mynd:Getty

Tannholdssjúkdómar eru oft taldir vera staðbundin vandamál sem hafi bara áhrif á tennurnar og munninn. Tannlæknir einn segir að blæðingar í tannholdinu geti verið merki um svolítið mun alvarlegra en skort á góðri tann- og munnhirðu, þetta geti verið merki um hjartasjúkdóm.

Niðurstöður nýrrar rannsóknar sýnd að það sem gerist í tannholdinu geti speglað það sem er að gerast í slagæðunum. Sérfræðingar telja einnig að tannlæknar uppgötvi hættumerkin oft á undan læknum.

Andrej Bozic, tannlæknir, segir að krónísk tannholdsbólga sé nátengd aukinni hættu á hjarta- og æðasjúkdómum og að margir sjúklingar átti sig ekki á hversu náin tengsl eru á milli heilbrigðis munnsins og hjartans.

„Þegar við sjáum tannhold, sem er bólgið, blæðir eða hörfar frá tönnunum, vitum við að það eru bólgur í líkamanum, ekki bara í munninum. Þær geta haft áhrif á æðakerfið, hjartað og hringrás blóðsins,“ sagði hann.

Hann sagði að tannholdssjúkdómar komi upp þegar skán, bakteríur, safnast fyrir á tönnunum. Skánin pirrar og sýkir tannholdið. Með tímanum vekur þetta bólguviðbrögð sem geta breiðst út til annarra hluta líkamans.

„Bakteríur úr munninum geta borist inn í blóðrásina og haft áhrif á fitusöfnun í æðunum, betur þekkt sem æðakölkun,“ sagði hann.

Hann sagði að þetta geti valdið aukinni hættu á hjartaáfalli, blóðtappa og öðrum vandamálum tengdum hjarta- og æðakerfinu.

Rannsóknir hafa leitt í ljós að fólk, sem glímir við alvarlega tannholdssjúkdóma, er í mun meiri hættu á að þróa með sér hjartasjúkdóma og hættan eykst því lengur sem bólgan fær að vera óáreitt.

„Blæðingar úr tannholdinu eru ekki bara tannvandamál, þetta er vandamál alls líkamans. Tannholdið getur verið fyrsti staðurinn sem líkaminn notar til að sýna að eitthvað sé að, en hin raunverulega hætta getur verið dýpra en í munninum,“ sagði Bozic.

