Rússneskir hermenn snúa heim – Það sem þeir taka með sér skelfir konurnar

„Ég er svo reið og örvæntingarfull. Gerið það að hjálpa mér!“
„Stelpur, ég er í algjöru áfalli og paník. Hvað á ég að gera núna?“
„Ég skelf á meðan ég skrifa þetta.“
Er meðal þess sem rússneskar konur hafa skrifað á samfélagsmiðlinum VKontakte, sem er rússneska útgáfan af Facebook.
Allar þessar konur eiga það sameiginlegt að eiginmenn þeirra hafa barist í Úkraínu.
TV2 fjallar um málið og segir að margar konur tjái sig á Vkontakte og leiti þar ráða um hluti á borð við launagreiðslur, hvar þær geti fengið upplýsingar um eitt og annað og allskonar ferla sem þær þekkja ekki.
Fyrr á árinu fór síðan að bera á því að konur væru að tjá sig um óánægju sína með eiginmennina eftir að þeir sneru heim af vígvellinum. Ástæðan fyrir óánægju þeirra er að þeir héldu framhjá þeim í Úkraínu og komu heim með fjölda kynsjúkdóma.
„Ég beið í eitt ár eftir að maðurinn minn fengi leyfi. Fyrir tveimur mánuðum kom hann og þessi drullusokkur kom heim með fullt af kynsjúkdómum,“ skrifaði kona ein sem vill nú fá skilnað frá manninum.
Konurnar skrifa undir nafnleynd en færslurnar eru margar: „Þegar maðurinn minn kom heim í leyfi vildi ég að hann færi fyrst í kynsjúkdómarannsókn því við eigum lítið barn. Niðurstaðan kom í dag, HIV, heimurinn hrundi,“ skrifaði önnur kona og spurði: „Á ég að skilja við hann eða gleyma þessu?“
Önnur skrifaði: „Maðurinn minn kom heim í leyfi. Nokkrum vikum síðar leið mér illa. Ég fór til læknis. Greiningin var klamýdía. Ég hef aldrei áður fengið klamýdíu. Þannig komst ég að framhjáhaldinu. Samtalið við manninn minn var skelfilegt. Hann sagði að þetta væri hversdagslegur hluti af stríðinu.“
Hinn óháði rússneski miðill The Moscow Times segir að mjög algengt sé að rússneskir hermenn haldi framhjá eiginkonum sínum þegar þeir eru í Úkraínu.
Hinn óháði rússneski netmiðill Vertska segir að á hernumdu svæðunum í Úkraínu fari fram sala á kynlífi til rússneskra hermanna. Segir miðillinn að haustið 2024 hafi að minnsta kosti 300 konur stundað vændi á hernumdu svæðunum. 99% viðskiptavinanna eru rússneskir hermenn að sögn miðilsins.