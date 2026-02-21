Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra

Tuttugu fullorðnir tóku þátt í rannsókninni sem stóð yfir í tvo daga og fór fram í svefnrannsóknarstofu. Annan daginn fengu þeir sé blund á milli klukkan 13 og 14 en hinn daginn var enginn blundur í boði.
Þeir sváfu að meðaltali í 43 mínútur. Vísindamenn mældu heilastarfsemi þeirra báða dagana. Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Neurolmage.
Heilanum berast mörg skilaboð og upplýsingar daglega. Taugafrumurnar senda hver annarri skilaboð í sífellu. Þegar við lærum eitthvað nýtt breytist tengingin á milli taugafrumnanna.
Niðurstöður rannsóknarinnar voru að þátttakendurnir áttu auðveldara með að tileinka sér nýja þekkingu eftir að hafa fengið sér blund. Blundur getur þannig eflt getu heilans til að læra.
Simen Berg Saksvik, svefnsérfræðingur hjá NTNU og St. Olavs sjúkrahúsinu í Noregi, sagði í samtali við Forskning.no að rannsóknin geti varpað ljósi á af hverju svefn að degi til hafi áður sýnt að hann hafi jákvæð áhrif. Hann lagði um leið áherslu á að nætursvefn skipti meira máli en blundur að degi til.
Ráðlögð lengd miðdegisblunds er 20 mínútur, sem er styttra en meðalsvefntími þátttakendanna.
Fólk sem glímir við svefnvandamál eða andleg veikindi ætti að forðast að sofa að degi til því það getur gert því erfiðara fyrir við að sofna að kvöldi til.