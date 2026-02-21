Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva

Í umfjöllun BGR kemur fram að vélmenni muni gegna lykilhlutverki við að rannsaka þessi göng en erfitt er að komast að sumum þeirra. Kosturinn við að nota göngin sem íverustaði fyrir fólk er að þeir veita náttúrulega vörn gegn hættulegu og öfgafullu umhverfinu í geimnum. Þar sem nánast engin lofthjúpur er á tunglinu er enga vörn að fá frá honum.
Geimgeislar skella óhindrað á yfirborði tunglsins, litlir loftsteinar skella á yfirborðinu og hitasveiflurnar eru miklar og því eru aðstæðurnar mjög erfiðar.
Göng, sem mynduðust í eldvirkni fyrir löngu, geta veitt náttúrulega vörn og virkað sem öruggt rými.
En það þarf að rannsaka göngin vel áður en hægt verður að láta fólk taka sér búsetu í þeim. Vélmenni verða því send inn í göngin til að mæla hversu traust þau eru, stærð þeirra og hversu aðgengileg þau eru.
BGR segir að vélmennin muni geta farið um óslétt yfirborð og stýrt sér að stórum hluta sjálf á svæði þar sem GPS er ekki til staðar.
Ef göngin reynast nothæf til búsetu þarf ekki að byggja eins mikið á yfirborði tunglsins. Þetta getur gert byggingu bækistöðva öruggari og minni orku mun þurfa í byggingarferlið.
Bækistöðvar neðanjarðar hafa einnig þann kost að geta tryggt stöðugt hitastig sem er kostur fyrir geimfarana og útbúnað þeirra.