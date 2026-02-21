Fasta fyrir háttatímann getur haft áhrif á heilbrigði hjartans

Rannsóknir hafa aðallega beinst að því hversu lengi fólk fastar en minni að því hvenær það borðar og áhrif þess á svefninn.
En í nýrri rannsókn var sjónunum beint að tengslunum á milli máltíða og dægurryþma líkamans. Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.
Rannsóknin leiddi í ljós að blóðþrýstingur þátttakendanna var lægri á nóttunni ef þeir hættu að borða að minnsta kosti þremur klukkustundum fyrir háttatíma.
Blóðþrýstingurinn féll um 3,5% og hjartslátturinn var 5% hægari. Líkaminn hafði einnig betri stjórn á blóðsykrinum yfir daginn.
Daniela Grimaldi, hjá Northwestern háskólanum, segir að það geti skipt máli að laga föstutímann að náttúrulegum svefnryþma líkamans.
Rannsóknin stóð yfir í sjö og hálfa viku. 39 manns á aldrinum 36 til 75 ára tóku þátt í henni. Allir þátttakendurnir voru í yfirþyngd. Þeim var skipt í tvo hópa og var föstutími þeirra mismunandi.
Vísindamennirnir telja að með því að beina sjónunum að föstutímanum sé hægt að bæta heilbrigði hjartans. Þeir segja einnig að út frá stærð rannsóknarinnar og tímalengd hennar sé ljóst að þörf sé á stærri rannsóknum á þessu.