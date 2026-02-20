Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, ungu barni og „bobbingabolta“ vekja óhug – Krúnan sögð í fordæmalausri krísu

Myndir af Andrew Mountbatten-Windsor, áður þekktur sem Andrés prins, hafa vakið mikinn óhug en þar sést Andrew leika við ungt barn á heimili sínu Royal Lodge. Barnið, sem var drengur, heldur á bolta sem minnir á kvenmannsbrjóst, eða „bobbingabolta“ eins og DailyMail kallar leikfangið.
Myndirnar voru birtar skömmu eftir að Andrés var handtekinn í gær. Ekki er vitað hvaða barn um ræðir, en þegar myndirnar voru teknar voru dætur Andrew þegar komnar á þrítugsaldur en áttu þó engin börn. Myndirnar tengjast Epstein-skjölunum alræmdu.
Eins og áður segir var Andrew handtekinn í gær en honum svo sleppt að lokinni yfirheyrslu. Er hann grunaður meðal annars um að hafa lekið trúnaðarupplýsingum þegar hann starfaði sem sérstakur erindreki fyrir Bretland.
Karl III Bretakonungur gaf út sögulega yfirlýsingu í gær vegna handtökunnar þar sem hann lýsti yfir stuðningi við rannsókn og aðgerðir lögreglu.
Andrew hefur enn ekki verið ákærður en húsleitir munu hafa farið fram á nokkrum stöðum í gær í kjölfar handtökunnar. Hann var fyrir skömmu sviptur konunglegum titlum vegna tengsla sinna við níðinginn Jeffrey Epstein en nú kalla Bretar eftir því að honum verði vísað úr erfðaröð krúnunnar.
Þetta er í fyrsta sinn í tæp 400 ár sem háttsettur meðlimur konungsfjölskyldunnar er handtekinn, en síðast var það Karl I sem var tekinn til fanga af þingmönnum árið 1637. DailyMail segir að krúnan standi nú frammi fyrir fordæmalausri krísu og þó að konungurinn hafi gert sitt besta til að þvo hendur sínar af málefnum bróður síns, þá er hann í erfiðri stöðu núna þar sem meint brot Andrew eiga að hafa átt sér stað í störfum hans fyrir krúnuna og breska ríkið.
DailyMail greinir eins frá því að þó að rannsókn lögreglu beinist sem stendur að meintum brotum í starfi þá gæti farið svo að rannsóknin beinist einnig gegn meintum kynferðisbrotum. Marcus Johnstone er stjörnuverjandi í Bretlandi með sérhæfingu í kynferðisbrotum og hann telur að handtakan muni gera rannsakendum kleift að fiska eftir sönnunargögnum um meint kynferðisbrot, þar með talið um ásakanir um að Andrew hafi hleypt mansalsþolendum Epsteins inn í Buckingham-höll.
Richard Scorer, lögmaður með sérhæfingu í málum sem varða misnotkun, telur að ef ákæruvaldinu tekst að færa rök fyrir því að Andrew hafi misnotað aðstöðu sína til að hafa samfarir við ungar konur þá væri hægt að ákæra í slíku máli.
Fyrrum forsætisráðherra Bretlands, Gordon Brown, hefur kallað eftir því að Andrew verði rannsakaður í tengslum við mansal Epsteins. Hann greindi frá því í gær að hann hefði sent fimm síðna minnisblað til fjögurra lögregluembætta þar sem hann kallar eftir réttlæti fyrir þolendur mansals.