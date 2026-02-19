fbpx
Fimmtudagur 19.febrúar 2026

Hvarf eftir að hann fór til að segja föður sínum til syndanna fyrir tæpum 40 árum – Fjölskyldan loksins komin með svar

Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 13:30

Ernest Joe Manzanares, 23 ára, yfirgaf heimili sitt árið 1988 til að segja föður sínum og öðrum ónefndum ættingja til syndanna. Faðir hans var ofbeldisfullur og hafði Manzanares tekist að sannfæra hann um að yfirgefa heimilið. Það dugði ekki til að fá frið í fjölskylduna en ungi maðurinn heyrði það út undan sér að faðir hans ætlaði að taka litlu systur hans og frænku, sem voru 7 og 8 ára, og selja þær til mótorhjólagengis. Manzanares ætlaði að kæfa þessa gölnu hugmynd í fæðingu. Hann yfirgaf heimilið en skilaði sér svo aldrei heim aftur.

Árið 2009 var vinnuhópur að störfum á landsvæði sem nú er þekkt sem Lake Hiawatha Preserve og fundu þar líkamsleifar. Rannsóknir háskóla í Flórída leiddu í ljós að líkamsleifarnar voru af fullorðnum karlmanni. Sýni voru tekin og send til erfðagreiningar en ekki tókst að bera kennsl á hinn látna fyrr en nýlega. Það var fyrst í júní á síðasta ári sem skrifstofa réttarmeinalæknis fékk leyfi til að senda sýnið til fyrirtækis sem kallast Othram sem er sérhæft í því að leysa óleyst sakamál með aðstoð erfðatækni. Það var svo í desember sem lögregla fékk loksins svör – líkamsleifarnar voru Ernest Joe Manzanares.

Fjölskylda unga mannsins hefur þó loks fengið það staðfest að Manzanares lét sig ekki hverfa, en eftir standa spurningar um andlátið. Hvernig dó hann, og hver ber ábyrgð á því?

People greinir frá

