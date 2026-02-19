fbpx
Fimmtudagur 19.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Góðmennskan kom henni í koll – Skaut skjólshúsi yfir heimilislausan mann sem hellti yfir hana sjóðandi sykurvatni

Pressan
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 22:00

Gilham fékk 10 ára fangelsi. Lögreglumynd.

Sarah Tragnor, 49 ára gömul kona í Trent á Englandi, kynntist heimilislausum manni, Christopher Gilham, á Facebook og kenndi svo í brjóst um hann að hún hleypti honum á heimili sitt, leyfði honum að gista heima hjá sér í viku.

Klukkan hálf sex að morgni sunnudagsins 27. júlí 2025 vaknaði Sarah við logandi sársauka. Hellt var fyrir hana úr fullum katli af sjóðandi sykurvatni. Sykurinn í soðnu vatni hefur þau áhrif að vatnið límist við þann sem fyrir verður og Sarah hlaut hroðaleg brunasár í þessari árás, og er alsett örum frá hnjám upp að afturenda. Einnig hlaut hún höfuðáverka í árásinni því hún var lamin í höfuðið með hamri.

Árásarmaðurinn var heimilislausi maðurinn sem hún hafði skotið skjólshúsi yfir, Christopher Gilham.

Sarah telur að hann hafi reiðst sér vegna þess að hann grunaði að hún vildi losna við hann út, enda átti húsaskjólið bara að vera tímabundið.

Þrátt fyrir að vera alvarlega slösuð tókst Söru að hringja í neyðarlínuna en þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang var Gilham á bak og burt. Á meðan Sarah lá á bráðamóttökunni sneri hann hins vegar til baka í íbúðina hennar og réðst þar á lögreglukonu. Lögreglu tókst síðan að yfirbuga hann.

Sarah er í hægum bata en mun bera ör eftir árásina ævilangt. Mirror hefur eftir henni: „Ég er heppin. Ég er heppin að vera á lífi. Þetta var svo mikill bruni. Ég get ekki útskýrt þetta. Ég bara rauk upp og hugsaði: Hvað er þetta? Síðan henti hann katlinum sjálfum í mig líka. Ég fór niður og var í sjokki. Ég seildist eftir handtöskunni minni og sneri mér við, þá fékk ég höggið í hnakkann frá hamrinum.“

Gilham hefur verið dæmdur í 10 ára fangelsi fyrir árásina. Hann var jafnframt úrskurðaður í 15 ára nálgunarbann gagnvart Söru.

Sjá nánar hér.

 

 

