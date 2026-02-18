Valdatafl fram undan í Norður-Kóreu?

Leyniþjónusta Suður-Kóreu heldur þessu fram og segir að sífellt fleiri merki um þetta séu farin að sjást. Á sama tíma telja sérfræðingar að systir hans, Kim Yo Jong, gæti einnig gert tilkall ef til valdaskipta kemur.
Telegraph fjallaði um þetta um helgina og segir í umfjöllun miðilsins að dóttirin, Kim Ju Ae, hafi í auknum mæli sést og komið fram opinberlega með föður sínum að undanförnu, meðal annars við eldflaugatilraunir, hersýningar og opnanir iðnaðarverkefna. Þá var hún viðstödd opinbera heimsókn föður síns til Kína á síðasta ári.
Sérfræðingar telja að þessi mikli sýnileiki sé óvenjulegur þar sem yfirleitt ríkir mikil leynd um fjölskyldu leiðtogans, og að hann kunni að vera liður í markvissri ímyndaruppbyggingu.
Þrátt fyrir það er ekki talið sjálfgefið að arftakan yrði átakalaus. Rah Jong Yil, fyrrverandi sendiherra Suður-Kóreu í Bretlandi og fyrrverandi aðstoðarforstjóri leyniþjónustu landsins, hefur bent á að Kim Yo Jong, yngri systir leiðtogans, njóti verulegs stuðnings innan stjórnkerfisins og hersins.
Að hans mati sé líklegt að hún myndi grípa tækifærið til að sækjast eftir æðstu völdum ef hún teldi raunhæfan möguleika á því.
„Það fer allt eftir tímasetningu, en ég tel að ef Kim Yo Jong teldi sig eiga raunhæfan möguleika á að verða æðsti leiðtogi landsins þá myndi hún grípa það tækifæri,“ sagði Rah í viðtalinu. „Fyrir hana eru engar augljósar ástæður til að halda aftur af pólitískum áformum sínum,“ sagði hann og bætti við að hann teldi allt eins líklegt að til valdabaráttu kæmi.
Þjóðaröryggis- og leyniþjónusta Suður-Kóreu segir að það yrði talið þýðingarmikið merki um stöðu Ju Ae ef hún myndi fylgja föður sínum á komandi flokksþing Verkamannaflokks Norður-Kóreu síðar í mánuðinum. Slík viðvera gæti styrkt þá túlkun að verið sé að búa hana undir stærra hlutverk í framtíðinni.
Í gegnum tíðina hafa fréttir borist af baktjaldamakki í norðurkóresku stjórnkerfi. Skömmu eftir að Kim Jong Un tók við völdum árið 2011 lét hann handtaka frænda sinn, Jang Song Thaek, fyrir að vinna gegn hagsmunum ríkisins. Jang Song var sakfelldur og leiddur fyrir aftökusveit árið 2013 og drepinn.
Þá er eftirminnilegt þegar hálfbróðir Kims, Kim Jong Nam – sem eitt sinn var talinn líklegur sem næsti leiðtogi landsins – var myrtur á alþjóðaflugvellinum í Kuala Lumpur í Malasíu árið 2017. Hinar grunuðu í málinu voru erlendir ríkisborgarar sem höfðu verið blekktar til að halda að þær væru að framkvæma saklaust gabb fyrir japanskan YouTube-þátt.