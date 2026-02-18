Þrír menn handteknir fyrir að frelsissvipta og nauðga 48 ára konu á Tenerife

Þrír menn hafa verið handteknir í Santa Cruz, höfuðborg Tenerife, vegna gruns um að hafa frelsissvipt og nauðgað 48 ára gamalli konu.
Canarian Weekly greinir frá.
Á sunnudag fékk lögregla tilkynningu um að konan hefði verið illa til reika og fáklædd úti á götu og tjáði hún vegfarendum sem tilkynntu um málið að hún hefði flúið úr nærliggjandi húsi þar sem henni var haldið nauðugri og hún misnotuð. Lögreglumenn fundu konuna og komu henni til hjálparmiðstöðvar í nágrenninu.
Konan greindi lögreglu frá því að hún hefði hitt einn hinna grunuðu, þrítugan karlmann, kvöldið áður. Þegar komið var inn á heimili hans hafi þar verið tveir aðrir menn, 31 og 47 ára, sem gripu í hana, héldu henni fastri og afklæddu hana. Á meðan þeir héldu henni braut þrítugi maðurinn gegn henni.
Henni tókst síðan að flýja af vettvangi og vegfarendur komu henni til hjálpar og hringdu í lögreglu.
Lögregla fór inn í húsið sem konan vísaði þeim á og fann þar hina þrjá grunuðu. Einnig fann hún hluta af fötum konunnar. Íbúðin er nú innsigluð og lögregla leita þar sönnunargagna en mennirnir voru handteknir.