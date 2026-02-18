Þessi krúttlegi api hefur fangað hjörtu heimsbyggðarinnar

Apinn, sem er af tegundinni makaka, heitir Punch-kun og fæddist í Ichikawa-dýragarðinum í júlí 2025. Skömmu eftir fæðingu var hann hins vegar yfirgefinn af móður sinni og hefur starfsfólk dýragarðsins þurft að sjá um hann síðan þá.
Umsjónarmenn voru ekki lengi að taka eftir því að Punch-kun átt erfitt með að aðlagast félagslega, enda einn og yfirgefinn.
Til að draga úr kvíða hans og einmanaleika fékk hann stórt tuskudýr í líki órangútans og er óhætt að segja að Punch-kun hafi tekið ástfóstri við tuskudýrið. Hann dröslar því með sér hvert sem er, leikur með það og kúrir þess á milli ofan á því.
Aðsókn að dýragarðinum hefur aukist verulega eftir að Punch-kun komst í heimsfréttirnar og hafa langar raðir myndast.
Í nýlegri færslu greindi dýragarðurinn frá því að Punch væri smám saman að ná betri tengslum við hina apana í hópnum. Þar kemur fram að hann taki þátt í daglegum samskiptum og sé smám saman að læra hvernig á að lifa í hópi sem api.
Starfsfólk segir þróunina jákvæða og vonast til að hann muni með tímanum finna sinn stað meðal annarra makaka-apa.