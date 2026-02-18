fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þessi krúttlegi api hefur fangað hjörtu heimsbyggðarinnar

Pressan
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 06:30

Mynd: X/ichikawa_zoo

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Saga ungs apa í dýragarði í Japan hefur vakið mikla athygli bæði innanlands og á alþjóðavettvangi á undanförnum dögum.

Apinn, sem er af tegundinni makaka, heitir Punch-kun og fæddist í Ichikawa-dýragarðinum í júlí 2025. Skömmu eftir fæðingu var hann hins vegar yfirgefinn af móður sinni og hefur starfsfólk dýragarðsins þurft að sjá um hann síðan þá.

Umsjónarmenn voru ekki lengi að taka eftir því að Punch-kun átt erfitt með að aðlagast félagslega, enda einn og yfirgefinn.

Til að draga úr kvíða hans og einmanaleika fékk hann stórt tuskudýr í líki órangútans og er óhætt að segja að Punch-kun hafi tekið ástfóstri við tuskudýrið. Hann dröslar því með sér hvert sem er, leikur með það og kúrir þess á milli ofan á því.

Aðsókn að dýragarðinum hefur aukist verulega eftir að Punch-kun komst í heimsfréttirnar og hafa langar raðir myndast.

Í nýlegri færslu greindi dýragarðurinn frá því að Punch væri smám saman að ná betri tengslum við hina apana í hópnum. Þar kemur fram að hann taki þátt í daglegum samskiptum og sé smám saman að læra hvernig á að lifa í hópi sem api.

Starfsfólk segir þróunina jákvæða og vonast til að hann muni með tímanum finna sinn stað meðal annarra makaka-apa.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 30 mínútum
Þessi krúttlegi api hefur fangað hjörtu heimsbyggðarinnar
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Valdatafl fram undan í Norður-Kóreu?
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Slapp ekki undan ofbeldi kærastans þrátt fyrir andlátið
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Barðist fyrir hjónabandinu og leyndi eiginkonuna því að hún væri með krabbamein – Allt til að bjarga stjórnmálaferlinum
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Leitaði til lögreglu eftir að hann henti óvart gullinu sínu í ruslið – Sá fram á 18 milljón króna tjón
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Tveir ICE-fulltrúar sendir í leyfi og sakaðir um að bera ljúgvitni eftir að innflytjandi var skotinn í fótinn
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Setti Internetið á hliðina eftir að hann kýldi samnemanda fyrir að styðja ICE – „Bandarísk hetja“
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Tveir látnir eftir fjölskylduharmleik

Mest lesið

Segir Bakkakotsmálið hafa vakið upp erfiðar tilfinningar – „Það sem er erfiðast af öllu er að fyrirgefa sjálfum sér og skilja reiðina eftir“
Marinó furðar sig á þrjóskunni á höfuðborgarsvæðinu – „Hysjið upp um ykkur buxurnar“
Fjársöfnun fyrir fjölskyldu leikarans harðlega gagnrýnd – Keyptu búgarð fyrir hálfan milljarð skömmu fyrir andlátið
Maguire birtir myndasyrpu frá Íslandi – Himinnlifandi með fríið hér á landi
Rajan: Margir Íslendingar kjánar – Segir fimm mínútur á netinu hafa dugað

Nýlegt

Myndir af syni Beckham vekja mikla athygli – Á snekkju þar sem kærastan nartaði í hans allra heilagasta
Gabríel og yngri bróðir hans aftur dæmdir til fangelsisvistar – Réðust saman á tvær konur eftir að yngri bróðirinn stal úlpu
Lýsa kynlífinu fyrir og eftir þyngdartap Jelly Roll – „Hann var svo stór“
Þættirnir Heated Rivalry hafa slegið í gegn og gert konur æstar í samkynhneigt klám – Sérfræðingar útskýra málið
Segir Bakkakotsmálið hafa vakið upp erfiðar tilfinningar – „Það sem er erfiðast af öllu er að fyrirgefa sjálfum sér og skilja reiðina eftir“
Fullyrða að þetta sé staðfestur verðmiði á Ívari – Einn sá dýrasti í sögu íslenska boltans
„Á bak við hverja sögu er, eða var, fólk. Alvöru fólk sem á sér drauma og von um betri framtíð“
Telur athyglina koma til vegna útlits – „Mörkum þess að vera kynbundið og kynferðislegt“
Arteta óttast að Arsenal geti ekki keppt um alla titlana
Pressan
Í gær
Hvorki rauður eða gulur – Þetta er liturinn sem gáfað fólk kýs helst að sögn sálfræðinga
Pressan
Í gær

Hver er dularfulli Þjóðverjinn sem kemur fyrir 7.461 sinni í Epstein-skjölunum?

Hver er dularfulli Þjóðverjinn sem kemur fyrir 7.461 sinni í Epstein-skjölunum?
Pressan
Í gær
Beitti eiginkonu sína viðurstyggilegu ofbeldi – Seld til á annað hundrað manna
Pressan
Í gær
Sarah Ferguson grátbað Epstein um að ráða sig sem húshjálp – „Ég er hæfust og mig bráðvantar peninga“
Pressan
Í gær

Varpa fram nýrri kenningu um hvarf Nancy Guthrie

Varpa fram nýrri kenningu um hvarf Nancy Guthrie
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þessu gleyma aðdáendurnir aldrei – Vitna enn í ummæli Bruce Willis

Þessu gleyma aðdáendurnir aldrei – Vitna enn í ummæli Bruce Willis
Pressan
Fyrir 2 dögum
Erfa börnin gáfnafarið frá föður eða móður? – Vísindamenn hafa loksins fundið svarið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Venjulega konan sem fórnaði öllu til að giftast einum alræmdasta raðmorðingja Bandaríkjanna

Venjulega konan sem fórnaði öllu til að giftast einum alræmdasta raðmorðingja Bandaríkjanna
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta er lúxusinn sem hinir ofurgreindu hafa aðgang að
Pressan
Fyrir 2 dögum
Samkvæmt vísindunum eru konur ánægðastar með þessa menn
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Kæru konur, þið verðið að læra að þegja“

„Kæru konur, þið verðið að læra að þegja“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þeir sem gera þetta á nóttunni sofa betur

Þeir sem gera þetta á nóttunni sofa betur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þessu taka gestir alltaf eftir heima hjá þér
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þess vegna vaknar fólk fyrr þegar það eldist
Pressan
Fyrir 2 dögum

Pútín og Kim senda konur í lagervinnu og launin fara beint til einræðisstjórnarinnar

Pútín og Kim senda konur í lagervinnu og launin fara beint til einræðisstjórnarinnar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hið óhugsandi er orðið alvara – Norðurlöndin ræða um að koma sér upp kjarnorkuvopnum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Svona er hægt að léttast án þess að fylgja ströngu mataræði – Deilir 4 ráðum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vísindamenn segja að þetta sé ástæðan fyrir að sumir geti ekki hætt að taka slæmar ákvarðanir
Pressan
Fyrir 2 dögum

B-manneskjur gætu verið í aukinni hættu á að fá hjartasjúkdóma

B-manneskjur gætu verið í aukinni hættu á að fá hjartasjúkdóma
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þessar fimm fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum

Þessar fimm fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vísindamenn leita í geimnum – Gæti breytt öllu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kíktu á hendur hans á fyrsta stefnumóti – Þær segja þér allt

Kíktu á hendur hans á fyrsta stefnumóti – Þær segja þér allt
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hefur getnaðarvarnarpillan áhrif á rómantíkina?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta er ástæðan fyrir að systkini geta upplifað barndóminn á mismunandi hátt
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þess vegna lifa konur lengur en karlar

Þess vegna lifa konur lengur en karlar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur

Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur
Pressan
Fyrir 3 dögum
Óvæntar vinsældir leikfangahests – Mistökum í framleiðslunni að þakka
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta einfalda ráð getur dregið úr flughræðslu