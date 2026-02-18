Óhugnanlegt myndband úr verslun sýnir mann reyna að ræna eins árs stúlku

Á eftirlitsmyndavél sést þegar móðir og eins árs dóttir hennar leiðast hönd í hönd út úr matvöruverslun í mollinu. Skyndilega mætir þeim maður sem reynir að hrifsa stúlkuna frá móður sinni sem bregst við með því að verjast af hörku.
Fólk sem varð vitni að atvikinu brást fljótt við og tókst því að yfirbuga manninn og koma skelkaðri stúlkunni aftur í fang móður sinnar. Lögregla var kölluð á vettvang og var maðurinn handtekinn og kærður fyrir tilraun til mannráns og ofbeldisbrot.
Litla stúlkan slapp því miður ekki ómeidd en hún var flutt á sjúkrahús þar sem í ljós kom að hún hafði hlotið brot á lærlegg.
Ekki liggur fyrir hvað manninum gekk til en lögregla hefur þó staðfest að engin tengsl séu á milli mannsins og stúlkunnar.