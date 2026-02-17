fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Virðast hafa farið mannavillt þegar þeir rændu 85 ára afa – Lögregla biðlar til mannanna

Pressan
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 09:30

Óvenjulegt mál er nú til rannsóknar í Sydney í Ástralíu en það varðar hvarf 85 ára karlmanns síðastliðinn föstudag. Maðurinn var numinn á brott af heimili sínu en lögregla segir fullvíst að mannræningjarnir hafi farið mannavillt.

Það var snemma á föstudag að lögregla fékk tilkynningu um að þrír menn hefðu ruðst inn til mannsins, Chris Baghsarian, og borið hann út af heimili sínu í North Ryde-hverfinu í Sydney.

Rannsókn lögreglu hefur leitt ýmislegt í ljós og segir Andrew Marks, yfirmaður glæpadeildar lögreglu, að mennirnir hafi að líkindum ætlað að ræna einstaklingi sem tengist Alameddine-glæpasamtökunum í vesturhluta Sydney.

„Baghsarian er afi sem er ekki tengdur á neinn hátt inn í glæpaheiminn,“ sagði Marks við blaðamenn í gær.

„Ég er milljón prósent viss um að þeir séu með rangan mann. Þetta er ekki tilvik þar sem þeir taka mann af handahófi af því bara. Þeir ætluðu að taka einhvern ákveðinn einstakling, en tóku rangan mann,“ bætti hann við.

Marks hvatti mannræningjanna til að sleppa Baghsarian eins fljótt og auðið er. Hann var klæddur í gráar náttbuxur og rauð- og grænröndótta skyrtu þegar honum var rænt að sögn lögreglu.

Þá bætti Marks við að hann þyrfti á lyfjum að halda og því væri mikilvægt að honum yrði sleppt sem fyrst.

„Sú staðreynd að þessir gerendur eða ræningjar hafa haft svona rangt fyrir sér er vissulega áhyggjuefni,“ sagði Marks, en lagði jafnframt áherslu á að þeir sem eiga aldraða foreldra eða afa og ömmur „þurfi ekki að óttast.“

