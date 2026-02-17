fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Leitaði til lögreglu eftir að hann henti óvart gullinu sínu í ruslið – Sá fram á 18 milljón króna tjón

Pressan
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 15:41

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ítalskur karlmaður hljóp heldur betur á sig þegar hann fór út með ruslið í seinustu viku og varð næstum fyrir tugmilljón króna tjóni. Með ruslinu henti hann nefnilega öskju þar sem hann geymdi 20 gullstangir sem hann hafði safnað að sér í gegnum árin; stangirnar eru metnar á 18 milljónir króna.

Voru þá góð ráð dýr hjá þessum 57 ára gamla Ítala sem ekki hefur verið nafngreindur í fjölmiðlum, enda langar hann líklega síður að fólk viti um gullið. Maðurinn leitaði aðstoðar lögreglunnar í Porto Cesara og bar sig illa. Líklega hefur hann hreinlega verið í rusli yfir þessum neyðarlegu mistökum.

Lögreglan á Ítalíu leggur greinilega ekki í vana sinn að trúa öllum sem halda því fram að þeir hafi óvart hent gullinu sínu. Fyrst var farið í að sannreyna frásögn mannsins. Lögregla hafði uppi á eftirlitsmyndavélum í nágrenni við ruslatunnuna og staðfesti þannig að maðurinn hefði vissulega farið út með ruslið á þessum stað og á þessum tíma. Lögreglumenn röktu svo ferðir ruslabílsins á næsta ruslahaug þar sem fram fór ítarleg leit.

Það tók lögreglumenn nokkrar klukkustundir að hafa uppi á öskjunni. Askjan hafði orðið fyrir tjóni en þar mátti þó enn finna allt gullið sem var svo skilað til eigandans sem tók þá gleði sína á ný.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Leitaði til lögreglu eftir að hann henti óvart gullinu sínu í ruslið – Sá fram á 18 milljón króna tjón
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Tveir ICE-fulltrúar sendir í leyfi og sakaðir um að bera ljúgvitni eftir að innflytjandi var skotinn í fótinn
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Setti Internetið á hliðina eftir að hann kýldi samnemanda fyrir að styðja ICE – „Bandarísk hetja“
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Tveir látnir eftir fjölskylduharmleik
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Virðast hafa farið mannavillt þegar þeir rændu 85 ára afa – Lögregla biðlar til mannanna
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Dularfullt andlát tveggja systra í Sydney enn óupplýst
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Hvorki rauður eða gulur – Þetta er liturinn sem gáfað fólk kýs helst að sögn sálfræðinga
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Hver er dularfulli Þjóðverjinn sem kemur fyrir 7.461 sinni í Epstein-skjölunum?

Mest lesið

Maguire birtir myndasyrpu frá Íslandi – Himinnlifandi með fríið hér á landi
Rajan: Margir Íslendingar kjánar – Segir fimm mínútur á netinu hafa dugað
Framkvæmdastjórinn segir fallið í fyrsta verkefni Arnars dýrkeypt – Félögin í landinu þurfa að taka á sig högg vegna þess
Myndir af syni Beckham vekja mikla athygli – Á snekkju þar sem kærastan nartaði í hans allra heilagasta
Gabríel og yngri bróðir hans aftur dæmdir til fangelsisvistar – Réðust saman á tvær konur eftir að yngri bróðirinn stal úlpu

Nýlegt

Myndir af syni Beckham vekja mikla athygli – Á snekkju þar sem kærastan nartaði í hans allra heilagasta
Gabríel og yngri bróðir hans aftur dæmdir til fangelsisvistar – Réðust saman á tvær konur eftir að yngri bróðirinn stal úlpu
Lýsa kynlífinu fyrir og eftir þyngdartap Jelly Roll – „Hann var svo stór“
Þættirnir Heated Rivalry hafa slegið í gegn og gert konur æstar í samkynhneigt klám – Sérfræðingar útskýra málið
Einar bendir á ótrúlegar hitatölur í janúar – Rúmlega hundrað ára met slegið
Beitir út í stjórnmálin – „Miðflokkurinn hefur skapað sér sess með orðræðu sem ég tengi við“
Segir ekkert til í fréttunum – Penninn gæti brátt farið á loft
Hafþór lýsir erfiðasta atriðinu í Game of Thrones – „Þetta var martröð“
Miðjumaður í Championship á blaði United og fleiri liða fyrir sumarið
Pressan
Í gær
Varpa fram nýrri kenningu um hvarf Nancy Guthrie
Pressan
Í gær

Þessu gleyma aðdáendurnir aldrei – Vitna enn í ummæli Bruce Willis

Þessu gleyma aðdáendurnir aldrei – Vitna enn í ummæli Bruce Willis
Pressan
Í gær
Erfa börnin gáfnafarið frá föður eða móður? – Vísindamenn hafa loksins fundið svarið
Pressan
Í gær
Venjulega konan sem fórnaði öllu til að giftast einum alræmdasta raðmorðingja Bandaríkjanna
Pressan
Í gær

Þetta er lúxusinn sem hinir ofurgreindu hafa aðgang að

Þetta er lúxusinn sem hinir ofurgreindu hafa aðgang að
Pressan
Í gær

Samkvæmt vísindunum eru konur ánægðastar með þessa menn

Samkvæmt vísindunum eru konur ánægðastar með þessa menn
Pressan
Í gær
„Kæru konur, þið verðið að læra að þegja“
Pressan
Í gær

Þeir sem gera þetta á nóttunni sofa betur

Þeir sem gera þetta á nóttunni sofa betur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þessu taka gestir alltaf eftir heima hjá þér
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þess vegna vaknar fólk fyrr þegar það eldist
Pressan
Fyrir 2 dögum

Pútín og Kim senda konur í lagervinnu og launin fara beint til einræðisstjórnarinnar

Pútín og Kim senda konur í lagervinnu og launin fara beint til einræðisstjórnarinnar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hið óhugsandi er orðið alvara – Norðurlöndin ræða um að koma sér upp kjarnorkuvopnum

Hið óhugsandi er orðið alvara – Norðurlöndin ræða um að koma sér upp kjarnorkuvopnum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Svona er hægt að léttast án þess að fylgja ströngu mataræði – Deilir 4 ráðum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vísindamenn segja að þetta sé ástæðan fyrir að sumir geti ekki hætt að taka slæmar ákvarðanir
Pressan
Fyrir 2 dögum

B-manneskjur gætu verið í aukinni hættu á að fá hjartasjúkdóma

B-manneskjur gætu verið í aukinni hættu á að fá hjartasjúkdóma
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þessar fimm fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kíktu á hendur hans á fyrsta stefnumóti – Þær segja þér allt
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vísindamenn leita í geimnum – Gæti breytt öllu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hefur getnaðarvarnarpillan áhrif á rómantíkina?

Hefur getnaðarvarnarpillan áhrif á rómantíkina?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta er ástæðan fyrir að systkini geta upplifað barndóminn á mismunandi hátt

Þetta er ástæðan fyrir að systkini geta upplifað barndóminn á mismunandi hátt
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þess vegna lifa konur lengur en karlar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur

Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur
Pressan
Fyrir 3 dögum
Óvæntar vinsældir leikfangahests – Mistökum í framleiðslunni að þakka
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta einfalda ráð getur dregið úr flughræðslu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Rannsókn sýnir fram á hollustu rúgbrauðs – Getur lækkað blóðfitu og hjálpað til við að léttast

Rannsókn sýnir fram á hollustu rúgbrauðs – Getur lækkað blóðfitu og hjálpað til við að léttast
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið

Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ný rannsókn – Kaffi og te eru nánast eins og skjöldur gagnvart þessum sjúkdómum
Pressan
Fyrir 3 dögum
110 ára maður skýrir frá leyndarmáli langlífisins – Gerir þetta á hverjum morgni