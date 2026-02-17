Leitaði til lögreglu eftir að hann henti óvart gullinu sínu í ruslið – Sá fram á 18 milljón króna tjón

Ítalskur karlmaður hljóp heldur betur á sig þegar hann fór út með ruslið í seinustu viku og varð næstum fyrir tugmilljón króna tjóni. Með ruslinu henti hann nefnilega öskju þar sem hann geymdi 20 gullstangir sem hann hafði safnað að sér í gegnum árin; stangirnar eru metnar á 18 milljónir króna.
Voru þá góð ráð dýr hjá þessum 57 ára gamla Ítala sem ekki hefur verið nafngreindur í fjölmiðlum, enda langar hann líklega síður að fólk viti um gullið. Maðurinn leitaði aðstoðar lögreglunnar í Porto Cesara og bar sig illa. Líklega hefur hann hreinlega verið í rusli yfir þessum neyðarlegu mistökum.
Lögreglan á Ítalíu leggur greinilega ekki í vana sinn að trúa öllum sem halda því fram að þeir hafi óvart hent gullinu sínu. Fyrst var farið í að sannreyna frásögn mannsins. Lögregla hafði uppi á eftirlitsmyndavélum í nágrenni við ruslatunnuna og staðfesti þannig að maðurinn hefði vissulega farið út með ruslið á þessum stað og á þessum tíma. Lögreglumenn röktu svo ferðir ruslabílsins á næsta ruslahaug þar sem fram fór ítarleg leit.
Það tók lögreglumenn nokkrar klukkustundir að hafa uppi á öskjunni. Askjan hafði orðið fyrir tjóni en þar mátti þó enn finna allt gullið sem var svo skilað til eigandans sem tók þá gleði sína á ný.