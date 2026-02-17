fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

Dularfullt andlát tveggja systra í Sydney enn óupplýst

Pressan
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 07:30

Asra og Amaal

Yfirvöld í Ástralíu halda áfram rannsókn á dularfullu andláti tveggja sádi-arabískra systra sem fundust látnar í íbúð í Sydney árið 2022. Málið hefur nú verið tekið til frekari skoðunar hjá skrifstofu krúnulögmanns í New South Wales en ekki hefur verið ákveðið hvort opinber rannsókn fyrir dómi fari fram.

DV fjallaði um málið sumarið 2022 og varðar það systurnar Asra Abdullah Alsehli, 24 ára, og Amaal Abdullah Alsehli, 23 ára, sem fundust látnar í íbúð sinni í Canterbury-hverfi í júní þetta ár.

Sjá einnig: Dularfull andlát tveggja sádi-arabískra systra í Ástralíu – Flúðu land í öryggið í Ástralíu

Látnar í rúmum sínum í meira en mánuð

Talið er að þær hafi legið látnar í rúmum sínum í sitthvoru herberginu í meira en mánuð áður en lík þeirra fundust. Tilviljun réði því að þær fundust en það gerðist þegar fulltrúar sýslumanns mættu á staðinn til að framkvæma útburð vegna vangoldinnar leigu sem hafði safnast upp.

Í fyrstu virtist margt benda til þess að um sjálfsvíg hefði verið að ræða. Skammt frá líkum systranna fundust ílát sem innihéldu eitruð efni og bráðabirgðaniðurstöður eiturefnafræðilegra rannsókna sýndu snefilmagn slíkra efna í líkama þeirra.

Réttarmeinafræðingur frestaði þó endanlegri niðurstöðu á sínum tíma á meðan frekari prófanir og gagnaöflun færu fram.

Óttuðust ofsóknir

Systurnar höfðu komið til Ástralíu árið 2017 og sóttu um hæli. Byggðust umsóknir þeirra meðal annars á því að önnur þeirra væri samkynhneigð og hin trúlaus, auk þess sem önnur systirin sagðist vera að flýja þvingað hjónaband í heimalandi sínu.

Samkvæmt frásögnum héldu þær sig að mestu út af fyrir sig í Sydney, en lýstu ítrekað yfir ótta við ofsóknir og að þær teldu sig vera undir eftirliti eða í hættu. Eldri systirin sótti um nálgunarbann gegn óþekktum aðila árið 2018 og þá óskaði yngri systirin eftir að fá aðgang að eftirlitsmyndavélum í blokkinni þar sem þær bjuggu þar sem hún taldi að átt hefði verið við matarsendingu til þeirra.

Í frétt News.com.au kemur fram að réttarmeinafræðidómstóll New South Wales hafi staðfest nýlega að málið væri enn til skoðunar og að skrifstofa krúnulögmanns veitti nú aðstoð við rannsóknina, sem jafnan er gert í flóknari málum.

Fjölskylda systranna hefur að sögn unnið með yfirvöldum frá upphafi og bendir ekkert til þess að hún hafi átt aðkomu að dauða systranna. Málið hefur vakið talsverða athygli í áströlskum fjölmiðlum, en beðið er frekari niðurstaðna um framhald rannsóknarinnar.

