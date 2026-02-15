Þessu taka gestir alltaf eftir heima hjá þér

Heimilið endurspeglar persónuleika þinn og stíl og það allra mikilvægasta, auga þitt fyrir smáatriðum. Þess vegna er mikilvægt að skapa rétta stemmningu og réttu ímyndina þegar þú færð gesti.
Um leið og gestir ganga inn á heimili þitt, geta ákveðin smáatriði á heimilinu fangað athygli þeirra. Við erum ekki tala um glæsileg málverk eða fagurlega útskorið stigahandriði (sem fanga auðvitað athygli þeirra). Við erum að tala um smáatriði sem þeir munu muna eftir, óháð því hvort þau hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á þá. Þú getur kannski hunsað þessi smáatriði en það gera gestirnir ekki.
Livingtec fjallaði um þetta og birti lista yfir nokkur atriði sem gestir taka alltaf eftir og leiðbeiningar um hvernig er hægt að gera heimilið meira aðlaðandi svo það hafi mjög jákvæð áhrif á gesti.
Óreiða í forstofunni – Það er mikilvægt að koma vel fyrir strax í upphafi og forstofan er það rými sem gestir koma fyrst inn í. Það er því mikilvægt að hafa röð og reglu í forstofunni. Ef skór, töskur og póstur liggur eins og hráviði í henni, fá gestir strax á tilfinninguna að óreiða ríki á heimilinu.
„Ég ráðlegg öllum að setja upp litla skóhillu, snaga fyrir töskur og fallegan bakka fyrir lykla og litla hluti,“ sagði Marla Mock, hjá Molly Maid, og bætti við að fallegur spegill geti einnig látið forstofuna líta út fyrir að vera stærri og meira aðlaðandi. Gott skipulag í forstofunni veldur því að gestum finnst þeir velkomnir.
Óþefur – Lyktin á heimilinu, hvort sem hún er góð eða slæm, gegnir lykilhlutverki þegar kemur að því að fólk myndi sér skoðun á hvernig því líður í húsinu. Óháð því hvort það er lykt af matarleifum, gæludýrum eða kyrru lofti, þá munu gestir finna hana og finnast hún slæm, skiptir þá engu þótt þú sért orðin vön/vanur henni.
Marla Mock ráðleggur fólki að þrífa bæli gæludýrsins reglulega og ryksuga oft. Einnig getur verið gott að setja gæludýraútbúnaðinn afsíðist þegar það koma gestir. Svo er gott að nota ilmkerti sem eyða lykt eða koma lofthreinsitæki fyrir á góðum stað.
Rykugir lampar – Rykugir og mattir lampar geta eyðilagt stemmninguna í rýminu. Þetta er smáatriði en samt er gott að vita að það getur skipt miklu máli varðandi það hvernig gestir upplifa heimili þitt.
Christian Pfeiffer, sem hefur atvinnu af að aðstoða fólk við þrif og skipulagningu, sagðist mæla með að fólk þurrki af lömpum og þrífi þá einu sinni í mánuði. Einnig sé ekki úr vegi að skipta glóðarperum út með LED-perum. Þær skapi notalega og vel upplýst umhverfi sem sýni heimilið vel. Ónæg lýsing getur látið herbergi virka sem köld og fráhrindandi, því skiptir góð lýsing miklu máli.
Slitin efni og húsgögn – Púðar, teppi og jafnvel handklæði geta slitnað með tímanum. Gestir taka eftir slíku og flatir púðar eða slitinn teppi eru ekkert augnakonfekt. Frísk og litrík efni geta lífgað hvaða rými sem er upp og gefa til kynna að þú hafir stjórn á hlutunum.
Húsgögnin í stofunni geta einnig haft áhrif á hversu aðlaðandi heimilið er í augum gesta. Raðaðu húsgögnunum upp þannig að hugguleg samstalssvæði verði til en tryggðu um leið að auðvelt sé að hreyfa sig um stofuna. Hafðu mjúka púða og teppi til að ýta undir afslappandi umhverfi. Svo er auðvitað alltaf hægt að vera með flottar veggskreytingar til að gera heimilið enn meira aðlaðandi.