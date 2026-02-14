Þetta einfalda ráð getur dregið úr flughræðslu

Hún ræddi um þetta í hlaðvarpinu Delusional Diaries þar sem Halley Kate og Jaz voru við stjórnvölinn.
Robbins sagði að flughræðsla snúist ekki alltaf um sjálfa flugvélina. Það geti verið hugsanir, sem ólmast í huga fólks á leiðinni, sérstaklega um hrap, ókyrrð í lofi eða að flugmennirnir missi stjórn á vélinni, sem ráði för.
„Ástæðan fyrir að maður er flughræddur er að maður hugsar um að flugvélin geti hrapað, að maður deyi og að lífið sé búið,“ sagði hún að sögn NYPost.
Til að takast á við hræðsluna notast hún við aðferð sem hún kallar „ankerishugsun“. Hún gengur einfaldlega út á að sjá fyrir sér ákveðið, jákvætt augnablik sem muni eiga sér stað þegar flugferðin er afstaðin.
Með þessari aðferð er heilinn látinn einbeita sér að ákveðnum hlut þegar hræðslan sækir að. Robbins sagði að heilinn geri ekki greinarmun á því sem er raunverulegt og „ankerishugsuninni“ sem geri honum kleift að einbeita sér að einhverju öðru þegar hræðslan sækir að. Þannig sé hægt að komast hjá því að velta sér upp úr verstu hugsanlegu sviðsmyndum.
Hún benti á að þessi aðferði losi fólk ekki alveg við hræðsluna en geti dregið úr henni.