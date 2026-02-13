Misnotaði börn eftir að hann var náðaður af Trump – Reyndi að múta þolanda með bótum frá ríkisstjórninni

Andrew Paul Johnson hefur haft í nógu að snúast undanfarin ár. Hann tók þátt í áhlaupinu á bandaríska þinghúsið þann 6. janúar árið 2021 og hlaut dóm fyrir vikið refsidóm. Þegar Donald Trump tók aftur við sem Bandríkjaforseti var Johnson einn þeirra sem hann náðaði. Nú hefur Johnson aftur komist í kast við lögin en hann hefur verið dæmdur fyrir barnaníð í Flórída. Einn þolenda hans er aðeins 11 ára gamalt barn.
Blaðamaðurinn Tom Dreisbach greindi frá málinu á samfélagsmiðlum, en mörgum þykir fréttin ekki hafa vakið þá athygli sem hún á skilið. Sérstaklega í ljósi þess að fyrir dómi kom fram að Johnson reyndi að múta einum þolanda sínum með því að lofa barninu að það fengi hlutdeild í sanngirnisbótum sem Johnson á von á frá ríkisstjórninni fyrir að hafa ólöglega verið sakfelldur fyrir áhlaupið á þinghúsið.
Hlaðvarpsstjórnandinn Dan Pfieffer skrifaði færslu um málið og sagði: „Ef forseti frá demókrötum hefði náðað ofbeldisfullan glæpamann sem svo fór og gerði eitthvað á borð við þetta þá yrði ekki talað um annað í stjórnmálunum næstu vikurnar. Það yrði fjölmiðlafár, opinberir fundir og Demókrötum yrði gert að fordæma forsetann. Hvað Trump varðar þá er bara þögn.“
Margir andstæðingar Trump saka nú hægrimenn um hræsni. Þeir séu stöðugt að varpa athygli á þá verstu glæpi sem innflytjendur hafa framið en þegi svo um mál Johnsons sem á nú yfir höfði sér allt að lífstíðarfangelsi.
Johnson hefur nú þegar verið sakfelldur fyrir ítrekað barnaníð en refsing verður kveðin upp í mars. Johnson var handtekinn í ágúst en samkvæmt lögregluskýrslu sem NPR hefur undir höndum hafði hann misnotað þolendur sína mánuðum saman.
Málið komst upp þegar móðir eins barnanna uppgötvaði að Johnson hefði sent kynferðisleg skilaboð til 11 ára sonar hennar. Johnson hafi svo reynt að fá drenginn til að þegja yfir brotunum með því að vísa til þess að hann ætti von á sanngirnisbótum upp á rúman milljarð frá ríkisstjórn Donalds Trumps, og að drengurinn gæti fengið eitthvað af peningunum í arf. Að mati lögreglu var Johnson þannig að reyna að koma í veg fyrir að drengurinn opnaði sig um kynferðisofbeldið.
