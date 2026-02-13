Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum

Þetta sagði Robert sjálfuir í viðtali við hlaðvarpsstjórnandann Theo Von í þætti hans, This Past Weekend.
Í viðtalinu lýsti Kennedy áratugalangri glímu sinni við áfengis- og vímuefnafíkn og sagði fíkn vera sjúkdóm sem gæti auðveldlega dregið hann til dauða ef hann meðhöndlaði hann ekki með markvissum hætti.
Hann sagði að fyrir sig fælist meðferð meðal annars í reglulegri mætingu á stuðningsfundi og að slík rútína skipti sköpum fyrir lífsgæði hans og heilsu.
Viðtalið hefur vakið töluverð viðbrögð í Bandaríkjunum, einkum vegna stöðu Kennedys sem er æðsti embættismaður heilbrigðismála í landinu.
Í frétt Sky News kemur fram að samtökin Protect Our Care, sem berjast fyrir aðgengilegri og hagkvæmri heilbrigðisþjónustu, hafi eftir viðtalið hvatt hann til að segja af sér embætti.
Í yfirlýsingu samtakanna var því haldið fram að Kennedy væri óhæfur til að gegna stöðunni og að orð hans og framkoma vektu efasemdir um dómgreind hans í málaflokknum. Forseti samtakanna, Brad Woodhouse, birti jafnframt stutt skilaboð á samfélagsmiðlum þar sem hann hvatti ráðherrann til afsagnar.
Gagnrýni hefur einnig komið fram frá stjórnmálamönnum og sérfræðingum í opinberri stefnumótun. Malcolm Kenyatta, þingmaður demókrata frá Pennsylvaníu, sagðist á samfélagsmiðlinum X ekki treysta Kennedy þegar kemur að lýðheilsumálum.
Kennedy hefur ekki dregið fjöður yfir baráttu sína við fíkn og hefur hann sagt vandann hafa hafist á unglingsárum eftir að faðir hans, Robert F. Kennedy eldri, var myrtur árið 1968.
Hann var handtekinn fyrir vörslu kannabis árið 1970 og síðar fyrir vörslu heróíns árið 1983. Kennedy hefur lýst síðari handtökunni sem vendipunkti sem varð til þess að hann leitaði sér hjálpar og náði edrúmennsku.
Á undanförnum árum hefur Kennedy jafnframt verið umdeildur í opinberri umræðu fyrir afstöðu sína til bólusetninga og fyrir að hafa ítrekað vísað til fullyrðinga sem vísindasamfélagið hefur hafnað.
For some reason I don’t trust this guy on public health. https://t.co/iyDE0AGO1K
— Rep. Malcolm Kenyatta (@malcolmkenyatta) February 12, 2026