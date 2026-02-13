fbpx
Föstudagur 13.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Faðir var dæmdur fyrir að slá meintan eineltishrotta dóttur sinnar

Pressan
Föstudaginn 13. febrúar 2026 14:30

Mynd: Getty. Myndin tengist fréttinni ekki beint.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Faðir í Wales, hinn 38 ára gamli Nathan O’Mara, var dæmdur í 44 vikna skilorðsbundið fangelsi fyrir að slá nemanda í skóla í Penarth, Suður-Wales, fyrir utan skólahúsið.

Metro greinir frá. O’Mara sakaði drenginn um að leggja dóttur sína í einelti. Hann segist hafa gert þetta í sjálfsvörn en því hafnaði dómstóllinn.

Hins vegar leiddi dómurinn í ljós að O’Mara hafði ekki komið á vettvang með það í huga að ráðast á drenginn heldur ætlaði hann að kenna honum lexíu. En þegar drengurinn stóð upp í hárinu á honum sá hann rautt og missti stjórn á skapi sínu.

Dómari í málinu sagði að O’Mara hafi ekki haft ásetning um að ráðast á drenginn en karlmennskustælar hafi náð tökum á báðum aðilum í hita augnabliksins. Það hefði komið O’Mara í opna skjöldu að drengurinn skyldi ekki guggna.

Brotaþoli bar vitni fyrir dómi og sagði að atvikið hefði haft miklar afleiðingar fyrir sig. Eftir þetta hafi hann einangrast frá vinum sínum og aðrir nemendur hafi breitt út sögur um hann sem ekki ættu við rök að styðjast.

Verjandi O’Mara segir að hann hafi átt í góðu sambandi við dóttur sína. Dómarinn sagði við hann að hann hefði farið kolrangt að og hann hefði fremur átt að leita til skólayfirvalda og lögreglu í stað þess að taka lögin í eigin hendur.

Auk skilorðsbundins fangelsisdóms var ákærði úrskurðaður í nálgunarbann gagnvart drengnum.

Sjá nánar hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Faðir var dæmdur fyrir að slá meintan eineltishrotta dóttur sinnar
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Baðst afsökunar en það dugði ekki til – Tekinn af lífi 20 árum eftir ódæðisverkið
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Vendingar í máli mannsins sem steinrotaði vin sinn óvart
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
FBI birtir nýjar upplýsingar um mannræningjann og hækkar verðlaunaféð
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Dæmdur í annað sinn fyrir að drepa manneskju
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Fór óvart um borð í ranga flugvél – Áttaði sig í miðju flugi að hann var á leið í aðra heimsálfu
Pressan
Í gær
Fyrrum yfirmaður FBI tjáir sig óhugnanlegt myndband af meintum ræningja Nancy Guthrie – „Þetta virkar bara frekar furðulegt“
Pressan
Í gær
Vonsvikinn með veganmáltíð í rándýru flugi – „Versta máltíð sem ég hef nokkurn tíma fengið“

Mest lesið

Egill ósáttur við Höllu – „Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu?“
Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“
Fór óvart um borð í ranga flugvél – Áttaði sig í miðju flugi að hann var á leið í aðra heimsálfu
Bogi ómyrkur í máli – „Þetta er stórkostleg hræsni“
Svona komst hún að því að eiginmaður hennar byrlaði henni og nauðgaði auk 50 annarra karlmanna

Nýlegt

„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Deila persónulegum myndum af síðustu dögum James Van Der Beek
Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í
Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum
Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Arne Slot staðfestir að meiðslin séu alvarleg
Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið
Gekk úr viðtali þegar hann var spurður um Tottenham starfið
Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“
Pressan
Í gær
Ný og sláandi réttarrannsókn segir að Kurt Cubain hafi verið myrtur – „Þetta var morð. Við þurfum að gera eitthvað í þessu“
Pressan
Í gær

Samverkakona Epsteins segir að 25 karlmenn hafi gert þöggunarsamninga við þolendur

Samverkakona Epsteins segir að 25 karlmenn hafi gert þöggunarsamninga við þolendur
Pressan
Í gær
„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Pressan
Í gær
Dæmdur til dauða fyrir að myrða kærustuna sína og fjögurra ára dóttur hennar
Pressan
Í gær

Fyrrum yfirmaður hjá FBI efast um að Nancy Guthrie hafi verði rænt – „Ég er mjög tortrygginn“

Fyrrum yfirmaður hjá FBI efast um að Nancy Guthrie hafi verði rænt – „Ég er mjög tortrygginn“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stórhættulegur brennuvargur handtekinn á Tenerife – Grunaður um að kveikja í 14 ökutækjum

Stórhættulegur brennuvargur handtekinn á Tenerife – Grunaður um að kveikja í 14 ökutækjum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Rifrildi feðgina um Donald Trump endaði með hryllilegum hætti
Pressan
Fyrir 2 dögum

Írskur maður fastur í martröð ICE – „Eins og fangabúðir, algjört helvíti“

Írskur maður fastur í martröð ICE – „Eins og fangabúðir, algjört helvíti“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hafði miklar áhyggjur eftir að hafa verið handtekinn fyrir morð – „Ég mun missa af GTA 6“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Símtal Trump við lögreglu árið 2006 afhjúpað í Epstein-skjölunum – „Guði sé lof að þið ætlið að stoppa hann“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ákærður fyrir að geyma dauða hvolpa og unga konu í flutningabíl

Ákærður fyrir að geyma dauða hvolpa og unga konu í flutningabíl
Pressan
Fyrir 3 dögum

Steinrotaði vin sinn óvart og dyraverðirnir skellihlógu – Sjáðu myndbandið

Steinrotaði vin sinn óvart og dyraverðirnir skellihlógu – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hrottalegt mál fyrir dómi í Austurríki – Foreldrar sakaðir um ótrúlega grimmd
Pressan
Fyrir 3 dögum
Plataði hóp ófrískra kvenna til að sýna á sér brjóstin
Pressan
Fyrir 3 dögum

Gerði allt brjálað þegar hann lagði til að fluttar yrðu inn konur til að auka fæðingartíðnina

Gerði allt brjálað þegar hann lagði til að fluttar yrðu inn konur til að auka fæðingartíðnina
Pressan
Fyrir 4 dögum
Rússar með mann í haldi sem er grunaður um skotárásina
Pressan
Fyrir 4 dögum
Á að leyfa köttum og hundum að sofa upp í? – Þetta segir dýralæknir
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ný rannsókn sýnir að skjánotkun getur haft jákvæð áhrif
Pressan
Fyrir 4 dögum

Þetta áttu að gera fyrst á morgnana til að vera glaður allan daginn

Þetta áttu að gera fyrst á morgnana til að vera glaður allan daginn
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hvað gerist í líkamanum ef maður fær ekki nóg af trefjum?

Hvað gerist í líkamanum ef maður fær ekki nóg af trefjum?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Jeffrey Epstein sagði vini Trump óttast að forsetinn glímdi við elliglöp eftir að þeir hittu hann í matarboði árið 2017
Pressan
Fyrir 4 dögum

Móðurinni rann kalt vatn á milli skinns og hörunds við það sem stúlkan sagði

Móðurinni rann kalt vatn á milli skinns og hörunds við það sem stúlkan sagði
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hversu oft er eðlilegt að pissa daglega? – Svarið kemur mörgum á óvart
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vissir þú að liturinn á eldhússvömpunum skiptir miklu máli?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ferðu í sturtu oftar en einu sinni á dag?

Ferðu í sturtu oftar en einu sinni á dag?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ungur maður sat fastur í brennandi Teslu út af rafknúnu hurðarhandföngunum – „Hjálp, plís… ég er að deyja“ 

Ungur maður sat fastur í brennandi Teslu út af rafknúnu hurðarhandföngunum – „Hjálp, plís… ég er að deyja“ 
Pressan
Fyrir 5 dögum
Gefa milljónir tonna af kartöflum – Aðrir kartöflubændur eru ósáttir
Pressan
Fyrir 5 dögum
Eiginkona Chomskys svarar fyrir Epstein-skjölin og útskýrir vinskap þeirra- „Þetta voru alvarleg mistök og dómgreindarbrestur“