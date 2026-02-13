Faðir var dæmdur fyrir að slá meintan eineltishrotta dóttur sinnar

Faðir í Wales, hinn 38 ára gamli Nathan O’Mara, var dæmdur í 44 vikna skilorðsbundið fangelsi fyrir að slá nemanda í skóla í Penarth, Suður-Wales, fyrir utan skólahúsið.
Metro greinir frá. O’Mara sakaði drenginn um að leggja dóttur sína í einelti. Hann segist hafa gert þetta í sjálfsvörn en því hafnaði dómstóllinn.
Hins vegar leiddi dómurinn í ljós að O’Mara hafði ekki komið á vettvang með það í huga að ráðast á drenginn heldur ætlaði hann að kenna honum lexíu. En þegar drengurinn stóð upp í hárinu á honum sá hann rautt og missti stjórn á skapi sínu.
Dómari í málinu sagði að O’Mara hafi ekki haft ásetning um að ráðast á drenginn en karlmennskustælar hafi náð tökum á báðum aðilum í hita augnabliksins. Það hefði komið O’Mara í opna skjöldu að drengurinn skyldi ekki guggna.
Brotaþoli bar vitni fyrir dómi og sagði að atvikið hefði haft miklar afleiðingar fyrir sig. Eftir þetta hafi hann einangrast frá vinum sínum og aðrir nemendur hafi breitt út sögur um hann sem ekki ættu við rök að styðjast.
Verjandi O’Mara segir að hann hafi átt í góðu sambandi við dóttur sína. Dómarinn sagði við hann að hann hefði farið kolrangt að og hann hefði fremur átt að leita til skólayfirvalda og lögreglu í stað þess að taka lögin í eigin hendur.
Auk skilorðsbundins fangelsisdóms var ákærði úrskurðaður í nálgunarbann gagnvart drengnum.
Sjá nánar hér.