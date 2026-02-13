Læknir sem var viðstaddur krufninguna á Epstein segir að hann hafi verið kyrktur

Baden þessi kallar eftir því að dánarorsök Epstein verði rannsökuð á nýju og er langt því frá sannfærður um niðurstöðu embættis réttarmeinafræðings í New York.
Epstein fannst látinn í fangaklefa sínum í New York þann 10. ágúst árið 2019 og samkvæmt endanlegri krufningarskýrslu er hann talinn hafa framið sjálfsvíg.
„Mín skoðun er sú að dauði hans hafi líklegast stafað af kyrkingarþrýstingi frekar en hengingu,“ segir Baden sem er réttarmeinafræðingur að mennt í viðtali við The Telegraph.
Baden var ráðinn af dánarbúi auðkýfingsins til að vera viðstaddur krufninguna sem vitni og er tekið fram í viðtalinu að hann hafi ekki komið að krufningunni að öðru leyti.
„Í ljósi allra þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir er ástæða til frekari rannsóknar á dánarorsök og dánarmáta,“ segir hann. Eftir að bandaríska dómsmálaráðuneytið birti yfir þrjár milljónir skjala sem tengjast Epstein hafa spurningar vaknað um hvernig dauða hans bar að.
Í skjölunum má meðal annars sjá áður óséð myndefni sem sýnir augnablikið þegar fangaverðir fundu lík hans. Þá eru í skjölunum minnisblöð rannsakenda sem hafa vakið spurningar um atburðarásina í aðdraganda dauða Epsteins.
Þannig kemur fram að eftirlitsferðir fangavarða um nóttina hafi fallið niður og að öryggismyndavélar nálægt klefa hans hafi ekki verið í lagi. Í skjölunum er einnig vísað til myndefnis þar sem óþekkt persóna, að því er virðist í appelsínugulum klæðnaði, sést á gangi nálægt klefa Epstein kvöldið fyrir andlátið. Rannsóknaraðilar voru þó ósammála um hvort þar hafi verið um fanga eða fangavörð að ræða.
Þessar upplýsingar stangast að hluta á við fyrri yfirlýsingar háttsettra embættismanna sem sögðu að enginn hefði farið inn á svæðið þar sem Epstein var vistaður.
Michael Baden hefur bent á að þrjú beinbrot í hálsi, sem greindust við krufningu Epsteins, teljist óvenjuleg þegar um er að ræða sjálfsvíg af völdum hengingar. Yfirlæknir réttarmeinafræði í New York á þeim tíma, Barbara Sampson, hefur hins vegar hafnað þeirri túlkun og sagt slík brot geta komið fyrir bæði í sjálfsvígum og manndrápsmálum.