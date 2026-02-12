Þingmaður leitaði að nafni Trump í óritskoðuðu Epstein-skjölunum – Leitin skilaði rúmlega milljón niðurstöðum

Þingmaðurinn Jamie Raskin úr demókrataflokknum fékk að skoða Epstein-skjölin alræmdu óritskoðuð. Hann hafði þó ekki tíma til að fara í gegnum öll skjölin enda um gríðarlegt magn að ræða. Hann sá þó nóg til að fullyrða að dómsmálaráðuneytið væri að hylma yfir eitthvað.
„Ég fór þangað og ég náði að leiða í ljós, að ég tel, að það var gífurlega mikið um óþarfa útstrikanir og auk þess misfórst að fjarlægja nöfn þolenda, og þetta fannst okkur áhyggjuefni.“
Sagði Raskin við fjölmiðla. Hann telur að dómsmálaráðuneytið hafi kostað öllu til að hylma yfir nöfn sem engin ástæða var til að fela, en á sama tíma gætti ráðuneytið þess ekki að vernda þolendur með því að fjarlægja nöfn þeirra.
„Þetta er annaðhvort stórkostleg vanhæfni og óvandvirkni af þeirra hálfu eða, eins og margir þolendur halda fram, viljandi hótun til þolenda sem eru að íhuga að stíga fram, að þeir þurfi að vara sig því þeir gætu verið afhjúpaðir og lent í því að persónuupplýsingar verði dregnar í svaðið.“
Ráðuneytið hefur nú þegar birt um 3,5 milljónir skjala sem tengjast níðingnum Jeffrey Epstein, en að sögn Raskin á eftir að birta 3 milljónir til viðbótar. Sjálfur segist hann bara hafa komist í gegnum 30-40 óritskoðuð skjöl en þingmenn fengu að skoða skjölin á fjórum tölvum sem hafði verið komið fyrir í húsnæði ráðuneytisins. Þingmennirnir máttu ekki taka með sér raftæki eða aðstoðarmenn.
„Ég sá nöfn margra sem höfðu verið falin af dularfullum eða óskiljanlegum eða vafasömum ástæðum.“
Raskin segist hafa slegið nafni forsetans upp í leitina og fengið fleiri en milljón niðurstöður.
Hann segir í samtali við Axios:
„Í gagnasafninu sló ég inn orðunum Trump, Donald eða Don og það skilaði fleiri en milljón niðurstöðum. Augljóslega hafði ég ekki tíma til að fara yfir allar þessar niðurstöður og get klárlega ekki fullyrt að allar niðurstöður fyrir Donald séu vísan í Donald Trump frekar en einhvern annan Donald.“
Roskin segir að hvernig þingmönnum hafi verið veittur aðgangur að gögnunum bendi líka til þess að ráðuneytið sé að reyna að fela eitthvað. Þingmönnum standi aðeins til boða að nota fjórar tölvur og geta aðeins skoðað skjölin á skrifstofutíma, frá 9-17.
Hann vill að ráðuneytið birti restina af skjölunum, sem eru um 3 milljónir talsins. Ráðuneytið hefur borið því við að þetta séu afrit þeirra skjala sem þegar hafa verið birt en Raskin segir að ef svo sé þá ætti ekki að vera mikið mál að birta þau því til sönnunar.
Spjallþáttastjórnandinn Jimmy Kimmel vakti athygli á ummælum Raskin í þætti sínum. Þar benti hann á að þar sem skjölin eru um 3 milljónir blaðsíðna þá væri stórkostlegt að Trump komi þar fyrir milljón sinnum.
„Það er oftar en minnst er á Harry Potter í öllum sjö Harry Potter-bókunum.“