fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þingmaður leitaði að nafni Trump í óritskoðuðu Epstein-skjölunum – Leitin skilaði rúmlega milljón niðurstöðum

Pressan
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 08:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þingmaðurinn Jamie Raskin úr demókrataflokknum fékk að skoða Epstein-skjölin alræmdu óritskoðuð. Hann hafði þó ekki tíma til að fara í gegnum öll skjölin enda um gríðarlegt magn að ræða. Hann sá þó nóg til að fullyrða að dómsmálaráðuneytið væri að hylma yfir eitthvað.

„Ég fór þangað og ég náði að leiða í ljós, að ég tel, að það var gífurlega mikið um óþarfa útstrikanir og auk þess misfórst að fjarlægja nöfn þolenda, og þetta fannst okkur áhyggjuefni.“

Sagði Raskin við fjölmiðla. Hann telur að dómsmálaráðuneytið hafi kostað öllu til að hylma yfir nöfn sem engin ástæða var til að fela, en á sama tíma gætti ráðuneytið þess ekki að vernda þolendur með því að fjarlægja nöfn þeirra.

„Þetta er annaðhvort stórkostleg vanhæfni og óvandvirkni af þeirra hálfu eða, eins og margir þolendur halda fram, viljandi hótun til þolenda sem eru að íhuga að stíga fram, að þeir þurfi að vara sig því þeir gætu verið afhjúpaðir og lent í því að persónuupplýsingar verði dregnar í svaðið.“

Ráðuneytið hefur nú þegar birt um 3,5 milljónir skjala sem tengjast níðingnum Jeffrey Epstein, en að sögn Raskin á eftir að birta 3 milljónir til viðbótar. Sjálfur segist hann bara hafa komist í gegnum 30-40 óritskoðuð skjöl en þingmenn fengu að skoða skjölin á fjórum tölvum sem hafði verið komið fyrir í húsnæði ráðuneytisins. Þingmennirnir máttu ekki taka með sér raftæki eða aðstoðarmenn.

„Ég sá nöfn margra sem höfðu verið falin af dularfullum eða óskiljanlegum eða vafasömum ástæðum.“

Raskin segist hafa slegið nafni forsetans upp í leitina og fengið fleiri en milljón niðurstöður.

Hann segir í samtali við Axios:

„Í gagnasafninu sló ég inn orðunum Trump, Donald eða Don og það skilaði fleiri en milljón niðurstöðum. Augljóslega hafði ég ekki tíma til að fara yfir allar þessar niðurstöður og get klárlega ekki fullyrt að allar niðurstöður fyrir Donald séu vísan í Donald Trump frekar en einhvern annan Donald.“

Roskin segir að hvernig þingmönnum hafi verið veittur aðgangur að gögnunum bendi líka til þess að ráðuneytið sé að reyna að fela eitthvað. Þingmönnum standi aðeins til boða að nota fjórar tölvur og geta aðeins skoðað skjölin á skrifstofutíma, frá 9-17.

Hann vill að ráðuneytið birti restina af skjölunum, sem eru um 3 milljónir talsins. Ráðuneytið hefur borið því við að þetta séu afrit þeirra skjala sem þegar hafa verið birt en Raskin segir að ef svo sé þá ætti ekki að vera mikið mál að birta þau því til sönnunar.

Spjallþáttastjórnandinn Jimmy Kimmel vakti athygli á ummælum Raskin í þætti sínum. Þar benti hann á að þar sem skjölin eru um 3 milljónir blaðsíðna þá væri stórkostlegt að Trump komi þar fyrir milljón sinnum.

„Það er oftar en minnst er á Harry Potter í öllum sjö Harry Potter-bókunum.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Þingmaður leitaði að nafni Trump í óritskoðuðu Epstein-skjölunum – Leitin skilaði rúmlega milljón niðurstöðum
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Ný og sláandi réttarrannsókn segir að Kurt Cubain hafi verið myrtur – „Þetta var morð. Við þurfum að gera eitthvað í þessu“
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Samverkakona Epsteins segir að 25 karlmenn hafi gert þöggunarsamninga við þolendur
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Dæmdur til dauða fyrir að myrða kærustuna sína og fjögurra ára dóttur hennar
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Fyrrum yfirmaður hjá FBI efast um að Nancy Guthrie hafi verði rænt – „Ég er mjög tortrygginn“
Pressan
Í gær
Stórhættulegur brennuvargur handtekinn á Tenerife – Grunaður um að kveikja í 14 ökutækjum
Pressan
Í gær
Rifrildi feðgina um Donald Trump endaði með hryllilegum hætti

Mest lesið

Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum
Ungur maður lést vegna veiru sem er stórhættuleg – Berst með nagdýrum og smitast með þessum hætti
Fór í hart vegna áforma um meðferðarheimili fyrir drengi í vanda
Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum
Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“

Nýlegt

Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Áfall í herbúðum Arsenal – Havertz meiddur á nýjan leik
Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum
Þau hlutu Blóðdropann og Íslensku bókmenntaverðlaunin
Breiðablik niðurlægt í Svíþjóð
Sjáðu ótrúlegt dauðafæri Cole Palmer í gær – Hvernig fór hann að því að skora ekki?
Pressan
Í gær
Símtal Trump við lögreglu árið 2006 afhjúpað í Epstein-skjölunum – „Guði sé lof að þið ætlið að stoppa hann“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ákærður fyrir að geyma dauða hvolpa og unga konu í flutningabíl

Ákærður fyrir að geyma dauða hvolpa og unga konu í flutningabíl
Pressan
Fyrir 2 dögum
Steinrotaði vin sinn óvart og dyraverðirnir skellihlógu – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hrottalegt mál fyrir dómi í Austurríki – Foreldrar sakaðir um ótrúlega grimmd
Pressan
Fyrir 2 dögum

Plataði hóp ófrískra kvenna til að sýna á sér brjóstin

Plataði hóp ófrískra kvenna til að sýna á sér brjóstin
Pressan
Fyrir 2 dögum

Gerði allt brjálað þegar hann lagði til að fluttar yrðu inn konur til að auka fæðingartíðnina

Gerði allt brjálað þegar hann lagði til að fluttar yrðu inn konur til að auka fæðingartíðnina
Pressan
Fyrir 2 dögum
Rússar með mann í haldi sem er grunaður um skotárásina
Pressan
Fyrir 3 dögum

Á að leyfa köttum og hundum að sofa upp í? – Þetta segir dýralæknir

Á að leyfa köttum og hundum að sofa upp í? – Þetta segir dýralæknir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ný rannsókn sýnir að skjánotkun getur haft jákvæð áhrif
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta áttu að gera fyrst á morgnana til að vera glaður allan daginn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hvað gerist í líkamanum ef maður fær ekki nóg af trefjum?

Hvað gerist í líkamanum ef maður fær ekki nóg af trefjum?
Pressan
Fyrir 3 dögum

Jeffrey Epstein sagði vini Trump óttast að forsetinn glímdi við elliglöp eftir að þeir hittu hann í matarboði árið 2017

Jeffrey Epstein sagði vini Trump óttast að forsetinn glímdi við elliglöp eftir að þeir hittu hann í matarboði árið 2017
Pressan
Fyrir 3 dögum
Móðurinni rann kalt vatn á milli skinns og hörunds við það sem stúlkan sagði
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hversu oft er eðlilegt að pissa daglega? – Svarið kemur mörgum á óvart
Pressan
Fyrir 3 dögum

Vissir þú að liturinn á eldhússvömpunum skiptir miklu máli?

Vissir þú að liturinn á eldhússvömpunum skiptir miklu máli?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ferðu í sturtu oftar en einu sinni á dag?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ungur maður sat fastur í brennandi Teslu út af rafknúnu hurðarhandföngunum – „Hjálp, plís… ég er að deyja“ 
Pressan
Fyrir 3 dögum
Gefa milljónir tonna af kartöflum – Aðrir kartöflubændur eru ósáttir
Pressan
Fyrir 3 dögum

Eiginkona Chomskys svarar fyrir Epstein-skjölin og útskýrir vinskap þeirra- „Þetta voru alvarleg mistök og dómgreindarbrestur“

Eiginkona Chomskys svarar fyrir Epstein-skjölin og útskýrir vinskap þeirra- „Þetta voru alvarleg mistök og dómgreindarbrestur“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Segir að þessir drykkir geti aukið líkurnar á elliglöpum

Segir að þessir drykkir geti aukið líkurnar á elliglöpum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tannlæknir segir að lúkufylli af þessu á hverjum morgni verndi tennurnar og magann
Pressan
Fyrir 3 dögum

Bjóða upp á bollu sem kostar 9.500 krónur – „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki“

Bjóða upp á bollu sem kostar 9.500 krónur – „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Nýtt lausnargjaldsbréf í máli móður sjónvarpsstjörnunnar – Fyrrum FBI-fulltrúi telur ræningjann vera með stjörnuna á heilanum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Frakkar afnema lög sem kveða á um að það sé skylda fólks í hjónabandi að stunda kynlíf
Pressan
Fyrir 4 dögum

Segja svefnskort geta skaðað hjartað meira en reykingar

Segja svefnskort geta skaðað hjartað meira en reykingar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Þessi vanmetna hreyfing hefur að sögn góð áhrif á taugafrumurnar

Þessi vanmetna hreyfing hefur að sögn góð áhrif á taugafrumurnar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Flugfreyja varar við algengri og sóðalegri hegðun farþega
Pressan
Fyrir 4 dögum
Slátrari myrti unnustu sína með hestastyttu og skar líkið síðan í tvennt