Fimmtudagur 12.febrúar 2026

Samverkakona Epsteins segir að 25 karlmenn hafi gert þöggunarsamninga við þolendur

Pressan
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 06:30

Samverkakona Jeffreys Epstein, Ghislaine Maxwell, situr í fangelsi þar sem hún afplánar 20 ára dóm fyrir sinn þátt í níðingsverkum athafnamannsins. Þar sem Epstein-málið er aftur í sviðsljósinu vonast hún til að geta notað tækifærið til að fá refsingu sína mildaða.

Hún mun nú hafa varpað sprengju frá fangelsinu og fullyrða í gögnum sem hafa verið lögð fyrir dómstóla að 25 karlmenn hafi gert leynilega samninga við þolendur.

New York Post greindi frá í lok janúar en fréttin hefur aftur vakið athygli eftir að Maxwell neitaði fyrr í vikunni að svara spurningum þingnefndar fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, ekki nema að forsetinn, Donald Trump, heiti henni fyrst sakaruppgjöf.

Téð gögn voru lögð fram í desember en þar segir Maxwell að 25 karlmenn hafi í leyni gert sátt við þolendur. Þessir menn væru ekki síður samverkamenn Epsteins en hún sjálf. Maxwell hafi ekki verið upplýst um þessa samninga, en hefði hún vitað um þá hefði hún getað varið sig betur fyrir dómi. Þar með hafi hún ekki fengið sanngjarna málsmeðferð. Eftir að Epstein svipti sig lífi hafi ákæruvaldið viljað draga einhvern til ábyrgðar og Maxwell orðið fyrir valinu, en hún telur að þessir 25 samverkamenn hafi náð að koma sér undan saksókn með þöggunarsamningum.

Einkaspæjarinn Ep Opperman segir í samtali við slúðurmiðilinn Globe að Maxwell hafi viljandi lagt þessi gögn fram og sé með þeim að senda þessum 25 mönnum þau skilaboð að þeir gætu verið dregnir fram í sviðsljósið. Hún treysti á að þessir aðilar muni beita sér fyrir því að koma henni úr fangelsi til að þagga niður í henni.

Opperman trúir því að þessir ósnertanlegu menn séu nú óttaslegnir því jafnvel þó að þolendur hafi skrifað undir þöggunarsamninga þá geti formleg krafa frá alríkisvaldinu hnekkt samningunum.

New York Post tók fram að það væri óljóst hvort að þessir menn hafi aðeins gert samninga við þolendur eða hvort þeir hafi líka gert samkomulag við lögreglu til að koma í veg fyrir ákærur.

 

