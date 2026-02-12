fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

Ný og sláandi réttarrannsókn segir að Kurt Cubain hafi verið myrtur – „Þetta var morð. Við þurfum að gera eitthvað í þessu"

Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 07:00

Aðdáendur hljómsveitarinnar Nirvana fengu áfall í apríl árið 1994 þegar söngvari sveitarinnar, Kurt Cobain, lést á heimili sínu í Seattle. Að mati dánardómstjórans í King County var um sjálfsvíg að ræða. Söngvarinn hafði skotið sjálfan sig með haglabyssu.

Ekki voru allir aðdáendur tilbúnir að trúa þessu og hafa samsæriskenningar um andlát Cobains gengið í rúm þrjátíu ár. Nú telur teymi einkaspæjara sig hafa leitt það í ljós að Cobain hafi verið myrtur. Teymið fékk til liðs við sig sérfræðing að nafni Brian Burnett sem hefur starfað við mál sem varða sjálfsvíg þar sem skotvopn og ofskömmtun fíknilyfja kemur við sögu. Burnett mun hafa skoðað gögn málsins í um þrjá daga og þá komist að niðurstöðu: „Þetta var morð. Við þurfum að gera eitthvað í þessu.“

Niðurstaða hópsins hefur nú verið ritrýnd af ritstjórn alþjóðlega vísindaritsins International Journal of Forensic Science sem gaf grænt ljós á birtinguna.

Sviðsett

Þar kemur fram að þó nokkur atriði bendi til þess að Cobain hafi verið ráðinn bani. Einn eða fleiri gerandi hafi sprautað hann með gífurlegu magni af heróíni til að skerða meðvitund hans, því næst skotið hann í höfuðið, komið svo vopninu fyrir í höndum hans og falsað kveðjubréf.

„Það eru atriði í krufningarskýrslunni sem segja, bíddu nú við að þessi manneskja lést ekki hratt vegna byssuskots,“ segir rannsakandinn Michelle Wilkins í samtali við Daily Mail en hún starfaði með teyminu að rannsókninni. Hún bendir á að líffæri Cobain hafi borið það með sér að hafa orðið fyrir súrefnisskorti, eitthvað sem á sér stað við ofskömmtun fíkniefna en ekki eftir skotsár.

„Fyrir mér virkar þetta eins og einhver hafi sviðsett kvikmynd og vildi sannfæra fólk svo það væri yfir vafa hafið að hér væri um sjálfsvíg að ræða,“ segir Wilkins. „Kvittunin fyrir byssuna var í vasa hans. Kvittunin fyrir skotin var í vasa hans. Skothylkjunum var raðað snyrtilega við fætur hans.“

Neyslubúnaður söngvarans fannst á vettvangi og þar mátti finna nálar sem enn voru með loki, bómullarhnoðra og litla bita af heróíni sem allir voru af svipaðri stærð.

„Við eigum að trúa því að hann hafi sett lokin á nálarnar og raðað öllu í kassann eftir að hafa sprautað sig í þrígang, því það sé eitthvað sem fólk gerir á meðan það er að deyja. Sjálfsvíg eru subbuleg og þetta var mjög snyrtilegur vettvangur.“

Byssan stór og þung

Að sögn lögreglu hafði Cobain sprautað sig með tífalt stærri skammti en jafnvel hörðustu heróínneytendur myndu nota. Hann var með vökva í lungu, blæðingu í augum, heilaskaða og lifrarskemmd. Wilkins segir að allt sé þetta óvenjulegt þegar um sjálfsvíg með skotvopni er að ræða, en á sama tíma algengt þegar fólk lætur lífið af ofskömmtun. Wilkins telur að Cobain hafi verið meðvitundarlaus vegna ofskammtsins þegar hann var skotinn.

„Hann er þarna að deyja úr ofskammti og getur varla andað og blóðið hans varla rennur. Það þýðir að heilinn hans og lifur eru ekki að fá súrefni, þau eru að svelta og eru að deyja.“

Haglabyssan var gríðarlega stór og þung og telur Wilkins mjög ólíklegt að hann hefði getað mundað vopnið eftir þennan stóra skammt.

Teyminu fannst eins grunsamlegt að söngvarinn var ekki með blóðslettur á vinstri höndinni.

„Ef þú skoðar einhvern tímann myndir af sjálfsvígum vegna haglabyssu þá eru þær hrottalegar. Hvergi í veröldinni hefði þessi hönd ekki verið þakin blóði. Þú gætir nánast borðað… ég meina, það er ógeðslegt að segja þetta svona, en höndin á honum var það hrein.“

Teymið segir að líklega hafi vinstri hönd söngvarans verið sett á vopnið eftir að hann var látinn.

Bréfið falsað

Á vettvangi fannst kveðjubréf en teymið telur að það sé falsað. Meirihlutinn sé vissulega ritaður af Cobain en líklega hafi hann þar bara verið að skrá niður hugsanir sínar og það að hann vildi hætta í Nirvana. Síðustu línurnar skeri sig úr. Þær eru ritaðar með öðrum hætti.

Wilkins segir að teymið sé ekki að krefjast þess að nokkur verði handtekinn vegna málsins. Þau vilji aðeins gagnsæi og að málið verði rannsakað aftur.

„Ef við höfum rangt fyrir okkur, sannið það. Það er það eina sem við erum að biðja um.“

 

