Fyrrum yfirmaður hjá FBI efast um að Nancy Guthrie hafi verði rænt – „Ég er mjög tortrygginn“

Fyrrum yfirmaður hjá bandarísku alríkislögreglunni (FBI) veltir fyrir sér hvort að hinni 84 ára gömlu Nancy Guthrie hafi í raun og veru verið rænt.
Hvarf Guthrie hefur vakið gífurlega athygli en hún er móðir sjónvarpsstjörnunnar Savannah Guthrie. Ráninu hefur verið lýst sem þaulskipulögðu og hafa meintir ræningjar krafist gífurlegra fjármuna í formi rafmyntar í lausnargjaldsbréfum sem voru send á fjölmiðla.
Fyrrum FBI-liðinn Chris Swecker segist þó hafa efasemdir. Meintir ræningjar hafi ekki sannað að Nancy sé á lífi og því ekki víst að hún sé í haldi þeirra.
„Ég er mjög tortrygginn hvað þetta varðar. Er þetta í raun mannrán? Er einhver með hana í haldi eða er hún einu sinni lifandi?“
Swecker segir að í svona málum hafi ræningjar yfirleitt sannað að manneskjan sem þeir rændu sé á lífi. Slík sönnun hafi ekki borist í þessu máli.
„Maður verður að vera opninn fyrir þeim möguleika að þetta hafi verið eitthvað meira eða eitthvað annað en mannrán.“
Swecker setur einnig spurningarmerki við lausnargjaldskröfur meintra ræningja sem hafa hækkað gríðarlega á skömmum tíma. Fyrst vildu þeir eina milljón bandaríkjadala, eða um 125 milljónir króna, en svo kröfðust þeir 6 milljóna dala, eða um 750 milljóna. Swecker veltir því fyrir sér hvort lausnargjaldskröfurnar séu að koma frá raunverulegum ræningjum eða frá óprúttnum tækifærissinnum sem ætli sér að græða á þessum harmleik.
Miðillinn TMZ greindi frá því í dag að þeim hefði borist þriðja lausnargjaldsbréfið í málinu. Miðillinn fékk þó ekki hin tvö bréfin sem áður höfðu borist.
„Við fengum frekar furðulegt bréf, tölvupóst, frá aðila sem segist vita hverjir ræningjarnir eru og segist árangurslaust hafa reynt að komast í samband við systur Savannah, Annie, og bróður hennar. Þessi aðili vill eina bitcoin rafmynt,“ segir stofnandi TMZ, Harvey Levin, í samtali við FOX.
Bréfahöfundur hafi sent upplýsingar um rafmyntarveski sem TMZ hefur staðfest að sé raunverulega til. Þessi aðili hafi gefið til kynna að tími Nancy væri á þrotum.