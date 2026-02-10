fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Steinrotaði vin sinn óvart og dyraverðirnir skellihlógu – Sjáðu myndbandið

Pressan
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 06:30

Óvenjulegt atvik átti sér stað fyrir utan nektardansstað í miðborg Melbourne í Ástralíu á dögunum þegar tveir menn lentu í stympingum við dyraverði.

Mennirnir voru drukknir og hafði þeim verið vísað út af staðnum vegna óviðeigandi framkomu gagnvart dönsurum og starfsfólki.

Mennirnir voru augljóslega ekki sáttir við framgöngu dyravarða og létu vel í sér heyra. Á meðan annar mannanna reyndi að tala um fyrir dyravörðum fór hinn inn á veitingastað við hlið nektardansstaðarins og náði þar í stól sem hann ætlaði að kasta í dyraverðina.

Ekki vildi betur til en svo að stóllinn lenti í höfði vinar hans sem steinrotaðist. Óhætt er að segja að atvikið hafi vakið kátínu hjá dyravörðunum eins og sést á meðfylgjandi myndbandi.

Í frétt 7News kemur fram að maðurinn hafi rankað við sér skömmu síðar og ekki viljað fá aðstoð lögreglu eða sjúkraliðs. Hélt hann því sína leið ásamt félaga sínum.

Í fréttum ástralskra fjölmiðla kemur fram að borið hafi á gagnrýni á viðbrögð dyravarðanna. Þeir hafi augljóslega ekki haft miklar áhyggjur af heilsu eða velferð viðskiptavinarins sem var augljóslega slasaður eftir að hafa fengið stólinn í höfuðið.

Eigandi staðarins segir aftur á móti að mennirnir geti engum kennt um nema sjálfum sér. Þeir hafi hagað sér illa og hunsað ítrekaðar beiðnir um að yfirgefa staðinn þegjandi og hljóðalaust eftir að hafa sýnt af sér dónaskap.

