Mánudagur 09.febrúar 2026

Gerði allt brjálað þegar hann lagði til að fluttar yrðu inn konur til að auka fæðingartíðnina

Mánudaginn 9. febrúar 2026 17:30

Mynd/Getty

Suðurkóreskur embættismaður sem lagði til að fluttar yrðu inn inn ungar konur frá „Víetnam eða Srí Lanka“ til að auka fæðingartíðni landsins hefur verið rekinn úr flokki sínum.

Kim Hee-soo, einn æðsti embættismaður Jindo-sýslu í suðurhluta landsins, sagði á opnum íbúafundi í síðustu viku að hægt væri að koma þessum konum í samband við unga menn í dreifbýli Suður-Kóreu þar sem þær myndu giftast og eignast börn.

Suður-Kórea hefur lengi glímt við minnkandi fæðingartíðni og gera spár ráð fyrir mikilli fólksfækkun í landinu á næstu áratugum. Íbúar landsins eru 51,6 milljónir og gera svörtustu spár ráð fyrir allt að helmingsfækkun á næstu 60 árum.

Í frétt BBC kemur fram að yfirlýsing Kims, sem var sýnd í sjónvarpi, hafi ekki fallið vel í kramið og mótmæltu til dæmis yfirvöld í Víetnam ummælunum. Þá vöktu þau reiði meðal almennings og á meðal flokksfélaga og hefur Kim nú verið rekinn úr stjórnmálaflokki sínum, Demókrataflokknum.

Kim baðst afsökunar á ummælum sínum en það dugði ekki til. Lýsti hann því að athugasemdin hefði átt að varpa ljósi á fólksfækkunarvanda í dreifbýli en viðurkenndi að orðalagið sem hann notaði hefði verið óviðeigandi.

Æðsta ráð Demókrataflokksins kaus einróma að reka Kim úr flokknum, að sögn talsmanns flokksins við fréttamenn í dag.

