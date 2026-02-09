Gerði allt brjálað þegar hann lagði til að fluttar yrðu inn konur til að auka fæðingartíðnina

Kim Hee-soo, einn æðsti embættismaður Jindo-sýslu í suðurhluta landsins, sagði á opnum íbúafundi í síðustu viku að hægt væri að koma þessum konum í samband við unga menn í dreifbýli Suður-Kóreu þar sem þær myndu giftast og eignast börn.
Suður-Kórea hefur lengi glímt við minnkandi fæðingartíðni og gera spár ráð fyrir mikilli fólksfækkun í landinu á næstu áratugum. Íbúar landsins eru 51,6 milljónir og gera svörtustu spár ráð fyrir allt að helmingsfækkun á næstu 60 árum.
Í frétt BBC kemur fram að yfirlýsing Kims, sem var sýnd í sjónvarpi, hafi ekki fallið vel í kramið og mótmæltu til dæmis yfirvöld í Víetnam ummælunum. Þá vöktu þau reiði meðal almennings og á meðal flokksfélaga og hefur Kim nú verið rekinn úr stjórnmálaflokki sínum, Demókrataflokknum.
Kim baðst afsökunar á ummælum sínum en það dugði ekki til. Lýsti hann því að athugasemdin hefði átt að varpa ljósi á fólksfækkunarvanda í dreifbýli en viðurkenndi að orðalagið sem hann notaði hefði verið óviðeigandi.
Æðsta ráð Demókrataflokksins kaus einróma að reka Kim úr flokknum, að sögn talsmanns flokksins við fréttamenn í dag.