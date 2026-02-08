fbpx
Sunnudagur 08.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Nýtt lausnargjaldsbréf í máli móður sjónvarpsstjörnunnar – Fyrrum FBI-fulltrúi telur ræningjann vera með stjörnuna á heilanum

Pressan
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 10:30

Savannah og Nancy saman. Mynd: NBC/Getty

Hin 84 ára Nancy Guthrie hvarf af heimili sínu aðfaranótt 1. febrúar, en hún er móðir bandarísku sjónvarpsþáttastjörnunnar Savannah Guthrie. Málið er rannsakað sem mannrán og er talið að það hafi verið þaulskipulagt.

Meintir ræningjar sendu í framhaldinu lausnargjaldsbréf á slúðurmiðilinn TMZ og tvo sjónvarpsmiðla. Upplýsingarnar í bréfinu voru þess eðlis að lögregla telur að aðeins hinir raunverulegu ræningjar geti búið yfir þeim. Bréfið er því metið trúverðugt.

Fjölskylda Nancy hefur óskað eftir sönnun um að hún sé enn á lífi. Savannah og systkini hennar birtu myndband á Instagram á miðvikudaginn þar sem þau grátbáðu ræningjana um að skila móður sinni.

„Við þurfum að vita svo það sé hafið yfir vafa að hún sé lifandi og að þið séuð með hana.“

Alríkislögreglan (FBI) segir að nú sé komið nýtt bréf. Unnið er að því að meta áreiðanleika þess. Nýja bréfið var einnig sent á fjölmiðla en sjónvarpsstöðin News13 segist ekki ætla að fjalla um innihald þess af virðingu við fjölskyldu Nancy. Miðillinn tekur þó fram að bæði bréfin hafi borist í gegnum tölvupóst en komi þó frá mismunandi IP-tölu. Bréfin beri þó með sér að sendandi beggja hafi notað sérstaka þjónustu til að fela raunverulega IP-tölu.

„Nýja bréfið inniheldur upplýsingar sem sendendur telja að muni sanna fyrir rannsakendum að þeir séu sömu aðilar og sendu fyrra bréfið,“ sagði miðillinn.

Fjölmennt lið rannsakenda var sent að heimili Nancy á föstudaginn til að framkvæma þar húsleit. Rannsakendur velta því einnig fyrir sér hvort fjárhagslegar forsendur hafi verið fyrir ráninu eða hvort það tengist því að dóttir Nancy er þekkt sjónvarpskona.

Ræningjarnir hafa farið fram á milljónir dollara í formi rafmyntar, en fyrrum starfsmaður bæði FBI og leyniþjónustunnar FBI, Tracy Walder, telur að málið tengist einhvers konar þráhyggju eða hatri gegn sjónvarpskonunni. Tracy ræddi við Page Six.

„Ég er ekki sannfærð um að þetta snúist um peninga,“ sagði Tracy sem telur að ránið eigi rætur að rekja til sjúklegrar þráhyggju fyrir Savannah eða mögulega einhvers konar haturs gegn sjónvarpskonunni vegna starfa hennar í blaðamennsku.

„Mín tilfinning er að þetta sé einhver sem er annaðhvort með einhvers konar þráhyggju fyrir Savannah út af því hversu þekkt hún er eða að þetta hafi verið leið til að ná til hennar. Mögulega á þessi manneskja í útistöðum við Savannah út af fréttaflutningi eða viðtali.“

Savannah sé opinber manneskja og það hafi mögulega gert fjölskyldu hennar berskjaldaða. Auðvitað hefði enginn geta séð svona nokkuð fyrir en þetta sé samt áminning um það að það þurfi að gæta að persónuupplýsingum opinberra persóna og fjölskylda þeirra.

Tracy tekur fram að ránið hafi augljóslega ekki verið framið af hvatvísi, það hafi verið þaulskipulagt. Líklega hafi ræninginn setið fyrir Nancy í nokkurn tíma og virðist ræninginn hafa gengið hreint til verks og vitað upp á hár hvar Nancy var að finna (hún er talin hafa verið sofandi í rúmi sínu þegar henni var rænt) og hvaða öryggisráðstafanir ræninginn þyrfti að varast, eins og til dæmis öryggismyndavélar. Blóð úr Nancy fannst á vettvangi sem gefur til kynna að hún hafi slasast við ránið.

Ræninginn gaf fjölskyldunni í bréfum sínum frest til að greiða lausnargjaldið. Í því fyrra var fresturinn til 5. febrúar og í því seinna fram á mánudag. Ekki er tekið fram hvaða afleiðingar það muni hafa verði lausnargjaldið ekki greitt. Samkvæmt seinna bréfinu mun Nancy vera á lífi, en þó hrædd.

 

