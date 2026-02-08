Jeffrey Epstein sagði vini Trump óttast að forsetinn glímdi við elliglöp eftir að þeir hittu hann í matarboði árið 2017

Bandaríska dómsmálaráðuneytið birti fyrir nokkru um 3 milljónir gögn úr Epstein-skjölunum alræmdu og hafa fjölmiðlar því haft úr nægu að moða undanfarið. People greinir nú frá því að fyrir tæpum áratug hafi níðingurinn Jeffrey Epstein fullyrt að sumir vina Donald Trump Bandaríkjaforseta hefðu áhyggjur af heilsu hans eftir matarboð árið 2017, á fyrra kjörtímabili forsetans.
Epstein hélt þessu fram í tölvupósti sem hann sendi rithöfundinum og blaðamanninum Michael Wolff sem hefur mikið skrifað um líf og störf forsetans. Pósturinn var sendur þann 29. desember árið 2017.
„Sumir í matarboðinu með donald í gærkvöldi höfðu áhyggjur af því að hann væri með elliglöp. hann var með mikinn farða. þekkti ekki gamla vini.“
Epstein er ekki sá fyrsti sem heldur þessu fram. Einn nánasti ráðgjafi Trumps á fyrra kjörtímabilinu, Steve Bannon, taldi líka á þessum tíma að það væri byrjað að slá út í fyrir forsetanum. Samkvæmt fyrrum framleiðanda 60 Mintues, Ira Rosen, sagði Bannon að forsetinn hefði „litla athyglisgáfu, gæti ekki lesið og væri hættur að hlusta“. Bannon hafi lýst því svo að forsetinn væri farinn að endurtaka sig mikið, hann kláraði stundum sögu en byrjaði svo strax að segja hana aftur. Bannon hefur þó neitað fyrir þessi ummæli en Rosen hélt því sömuleiðis fram að Bannon hafi reynt að safna liði til að fá Trump settan af.
Frændi forsetans, Fred C. Trump III, sagði við People árið 2024, rétt áður en Trump tók við embætti aftur, að hegðun forsetans minnti á aðra ættingja þeirra úr Trump-fjölskyldunni sem hefðu glímt við elliglöp, þar með talin systir forsetans og faðir.
„Ég, eins og aðrir, sé hrörnun hans. Ég sé það í samhengi við hrörnun afa míns. Ef einhver ætlar að halda því fram að elliglöp séu ekki ættgeng í Trump-fjölskyldunni þá er það bara rangt.“