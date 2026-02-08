Hversu oft er eðlilegt að pissa daglega? – Svarið kemur mörgum á óvart

Áður en þú rýkur til og gúgglar einkenni og greinir þig með allt frá sykursýki til nýrnavandamála, þá skaltu staldra aðeins við því það er mjög mismunandi hversu oft við þurfum að fara á klósettið og það er algjörlega eðlilegt að því er segir í umfjöllun Hazipatika.
Medical News Today segir að flestir fari 6-7 sinnum á klósettið á sólarhring. Það hljómar kannski sem oft en þú hugsar út í þetta, þá virðist þetta vera passlegt.
Það kemur mörgum eflaust á óvart að 4 til 10 sinnum á dag er talið eðlilegt. Sú tíðni fellur undir það sem fagfólk kallar heilbrigða blöðru.
Þannig að hvort sem þú ert undir eða yfir meðaltalinu, þá er líklega ekkert að þér.
Þetta snýst að miklu leyti um venjur þínar. Ef þú drekkur mikið kaffi, te eða orkudrykki, sem eru vatnslosandi, þá þarftu auðvitað að pissa oftar.
Síðan eru það þeir sem gleyma sífellt að drekka vatn og þess vegna þurfa þeir ekki að fara oft á klósettið.
Það er mikilvægt að hlusta á líkamann. Ef þú þarft skyndilega að pissa ótt og títt eða ef þig svíður þegar þú pissar, þvag lekur þegar þú ert ekki að pissa eða þér finnst sem þú náir aldrei að tæma blöðruna, þá er góð hugmynd að láta skoða sig.