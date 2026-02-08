fbpx
Sunnudagur 08.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Gefa milljónir tonna af kartöflum – Aðrir kartöflubændur eru ósáttir

Pressan
Sunnudaginn 8. febrúar 2026 14:30

Kartöflur eru gefnar í stórum stíl þessa dagana í Þýskalandi.

Stóra kartöflubjörgunin“ er þessi aðgerð nefnd en hún gengur út á að koma í veg fyrir að fjórar milljónir tonna af kartöflum eyðileggist. Meðal þeirra sem hafa notið góðs af aðgerðinni eru hjálparstofnanir, skólar og kirkjur.

Mikið magn af kartöflum hefur verið flutt til höfuðborgarinnar Berlínar á síðustu vikum þar sem þeim hefur verið veitt viðtaka af hinum ýmsu aðilum.

Það er eitt býli sem stendur á bak við þetta og hefur framtakið vakið reiði meðal samtaka kartöflubænda í Brandenburg. Segja samtökin að þetta sé ekkert annað en auglýsingabrella sem hafi mjög neikvæð áhrif á markaðinn.

Hvergi í Evrópu er meira ræktað af kartöflum en í Þýskalandi. Uppskeran var með besta móti á síðasta ári og markaðurinn er algjörlega mettaður.

Peter Schink, ritstjóri Berliner Morgenpost, sem aðstoðaði við að hrinda áætluninni af stað, sagði að sögn BBC að markmiðið með þessu sé að „koma kartöflunni á kortið sem mikilvægum mat“.

Auk þess að dreifa kartöflum ókeypis í Berlín verður mikið magn sent  til annara fylkja og til Úkraínu.

Það er fyrirtækið Osterland Agrar sem á kartöflurnar en það sat uppi með þær þegar kaupandi einn féll frá gerðum samningi.

