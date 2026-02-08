Ferðu í sturtu oftar en einu sinni á dag?

Það að baðast oft á dag þýðir ekki sjálfkrafa að fólk glími við sálfræðilegt vandamál en þegar ástandið er orðið þannig að erfitt er að draga úr fjölda baðferða eða þær eru orðnar uppspretta óþæginda, þá segja sálfræðingar þær vera „áráttukenndar baðferðir“ sem tengist oft hræðslu við smit eða leit að skjótri mildun tilfinningalegs ofálags.
Rannsókn ein leiddi í ljós að heit sturta og heitt bað getur dregið úr stressi og kvíða og bætt huglæga vellíðan. Það skýrir af hverju sumir fara oft í sturtu til að „hreinsa hugann“ eða til að róa sig. Í slíkum tilfellum verður sturtuferðin að afslöppunarathöfn.
Sérfræðingar segja að tíðar baðferðir verði vandamál þegar fólk finnur sig knúið til að baðast margoft á dag til að forðast kvíða, baðferðirnar taka langan tíma eða hafa neikvæð áhrif á félagslífið eða vinnuna eða húðina. Í slíkum tilfellum er mælt með að rætt sé við sálfræðing því þetta geti við merki um áráttuhegðun eða kvíða.