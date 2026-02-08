Eiginkona Chomskys svarar fyrir Epstein-skjölin og útskýrir vinskap þeirra- „Þetta voru alvarleg mistök og dómgreindarbrestur“

Noam Chomsky, einn áhrifamesti stjórnmálaskýrandi heims, var náinn vinur níðingsins Jeffreys Epstein. Þetta sést skýrt í Epstein-skjölunum sem hafa tröllriðið umræðunni undanfarnar vikur eftir að bandaríska dómsmálaráðuneytið birti um þrjár milljónir skjala sem tengjast rannsókn á brotum níðingsins.
Áður var vitað að nokkur samgangur var milli Chomskys og Epsteins en sá fyrrnefndi hafði afsakað það með vísan til þess að hafa leitað til Epsteins eftir fjármálaráðgjöf. Skjölin sem voru birt á dögunum sýna þó að tengsl þeirra voru töluvert nánari en það.
Eiginkona Chomskys, Valeria Wasserman Chomskys, svarar nú fyrir málið, en hún segir að maður hennar sé fyrst og fremst sekur um einfeldni og dómgreindarbrest.
„Hversu auðtrúa Noam er leiddi í þessu tiltekna tilfelli til alvarlegs dómgreindarskorts af okkar beggja hálfu. Við lýsum yfir algjörri samstöðu með þolendum,“ skrifar Valéria fyrir hönd þeirra hjóna, en Noam er 97 ára gamall og fékk alvarlegt heilablóðfall í júní árið 2023 og glímir nú við alvarlegt málstol og hreyfihömlun. Hann hefur að sögn Valériu alfarið misst getuna til að taka þátt í opinberri umræðu. Hann hafi þó alltaf talað fyrir því að fræðimönnum beri skylda til að segja satt og afhjúpa lygar – jafnvel þegar sannleikurinn kemur sér illa fyrir þá sjálfa.
Valéria útskýrir að þau hjónin voru kynnt fyrir Epstein sem mætti á viðburð þar sem Noam var með erindi árið 2015. Á þessum tíma hafði Epstein þegar verið sakaður um kynferðisbrot í Flórída, en hafði gengist undir sátt og var málið ekki á allra vitorði. Noam og Valéria hafi ekki haft hugmynd um málið. Epstein kynnti sig sem sérstakan vildarvin vísinda og sem sérfræðing í fjármálum. Þetta vakti athygli Noams og fóru Epstein og hann að skiptast á bréfasendingum í framhaldinu.
„Óafvitandi höfðum við opnað dyrnar fyrir Trojuhesti,“ skrifar Valéria í yfirlýsingunni. Epstein hafi gengið hart eftir vinskap við þau hjónin, sent þeim gjafir og boðið þeim í heimsókn. Þau hafi þegið boðið í nokkur skipti. Meðal annars snæddu þau með honum á búgarði hans, á heimili hans í Manhattan og í París. Þegar hjónin voru stödd í New York bauð Epstein þeim íbúð í sinni vegu til afnota og þau þáðu boðið í nokkur skipti. Allar ferðirnar tengdust störfum Noams og umræðurnar voru fræðilegar. Aldrei urðu hjónin vitni að nokkru misjöfnu, ólöglegu eða óviðeigandi og hvorki börn né ólögráða ungmenni voru viðstödd.
„Við hörmum að hafa ekki skynjað að þetta voru aðferðir til að snara okkur og grafa undan þeim málstað sem Noam stendur fyrir,“ skrifar Valéria.
Þau hjónin telja að eftir að Epstein var ásakaður um brot gegn fjölda kvenna þegar MeToo-byltingin var í fullum gangi hafi Epstein ákveðið að nýta sér það að Noam hafði talað gegn slaufunarmenningu. Epstein sagðist vera þolandi aðfarar og að nú ætti að slaufa honum fyrir engar sakir. Noam hafi því gefið honum ráð byggt á eigin reynslu hvað varðar ofsóknir vegna skoðana og ummæla.
„Epstein hagræddi staðreyndum um mál sitt sem Noam, í einfeldni sinni, trúði. Nú er komið í ljós að þetta var allt sviðsett og hafði þann tilgang af hálfu Epsteins að reyna að bjarga mannorði sínu með því að vera tengdur við mann eins og Noam.“
Valéria kemur því skýrt á framfæri að þau hjónin styðji kvenréttindabaráttuna og jafnrétti kynjanna. Noam hafi þó verið á móti slaufunarmenningunni. Það var svo árið 2019 sem hjónin áttuðu sig á alvarleika málsins hvað varðar sakirnar gegn Epstein.
„Það var yfirsjón af okkar hálfu að rannsaka ekki forsögu hans ítarlega. Þetta voru alvarleg mistök og dómgreindarbrestur. Ég biðst afsökunar fyrir hönd okkar beggja. Noam deildi því með mér, áður en hann fékk heilablóðfallið, að hann væri á sama máli.“
Valéria tekur fram að yfirlýsingu þeirra sé ekki ætlað að gera lítið úr glæpum Epsteins og þjáningu þolenda hans. Hjónin standa með öllum þolendum.