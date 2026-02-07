Vísindamenn vara við tveimur veirum sem gætu valdið næsta heimsfaraldri

Newsweek segir að þetta komi fram í aðvörun sem vísindamenn við University of Florida sendu frá sér.
Vísindamennirnir segja að veirurnar, sem um ræðir, séu inflúensu D-veira og hunda-kórónuveira. Báðar veirur hafa fengið litla athygli fram að þessu en talið er að þær geti þróast yfir í að verða ansi skeinuhættar.
Vísindamennirnir segja að fáar rannsóknir hafi verið gerðar á þessum tveimur veirum en þær bendi til þess að þær geti orðið „töluverð ógn við lýðheilsu“.
John Lednicky, prófessor í örverufræði, er einn höfunda greinarinnar og hann segir að hafa verði varann á varðandi þessar veirur. „Ef þær þróa með sér getu til að berast á milli fólks, geta þær valdið heimsfaraldri því fáir munu vera ónæmir fyrir þeim,“ sagði hann.
Inflúensu D-veira uppgötvaðist 2011. Hún finnst aðallega í tengslum við sýkingar hjá nautgripum og svínum. Hún hefur þó fundist í öðrum húsdýrum og villtum dýrum. Vísindamenn telja að veiran komi við sögu í bovin öndunarfærasjúkdómnum (einnig þekktur sem kálfahiti) sem er talinn kosta bandaríska nautgripabændur um 120 milljarða á ári.
Rannsóknir hafa leitt í ljós að 97% starfsfólk á nautgripabúum í Colorado og Flórída eru með mótefni gegn inflúensu D en það bendir til að fólkið hafi smitast af henni á einhverjum tímapunkti. Fram að þessu hafa sýkingarnar verið einkennalausar.
Vísindamennirnir segja að veiran sýni þess merki að hún geti þróast hratt og þess vegna geti einkenni fylgt sýkingum í framtíðinni. Þeir segja að eitt afbrigði veirunnar hafi smitast á milli fólks í Kína.
Hunda-kórónuveira er frábrugðin SARS-CoV-2, sem veldur kórónuveirunni sem hefur herjað á okkur síðustu árin, og veldur venjulega maga- og þarmasjúkdómum hjá hundum. Hún hefur þó borist í fólk, aðallega í Suðaustur-asíu þar sem veiran hefur birst í formi lungnabólgu.