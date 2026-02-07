fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

Þess vegna situr þú alltaf á sama staðnum í sófanum

Laugardaginn 7. febrúar 2026 18:30

Situr þú alltaf á sama staðnum í sófanum? Mynd/Karolinafund

Það virðist kannski ekki skipta miklu máli hvar þú situr í sófanum en það er sjaldnast tilviljun sem ræður því hvar þú situr. Fyrir marga er þetta ákveðin venja sem skapar ró, strúktúr og tilfinningu um að þeir séu við stjórnvölinn í erfiðu hversdagslífinu.

Í atferlis- og umhverfissálfræði er föstu sætisvali lýst sem litlum ankerum sem tryggja fyrirsjáanleika.

Heilinn elskar að stytta sér leið og vaninn að setjast alltaf á sama stað sparar andlega orku.

Tiedonhaku segir að samkvæmt því sem vísindamenn segja, þá geti þörfin fyrir að setjast alltaf á sama stað verið mjög sterk hjá fólki sem hefur upplifað óróleika í lífinu eða þjáist af fullkomnunaráráttu.

Að eiga ákveðið pláss í sófanum er oft eins og að eiga persónulegt svæði. Það sýnir ákveðin tengsl, dregur úr líkunum á árekstrum við aðra og með tímanum tengist þetta jákvæðum upplitunum, allt frá afslöppun eftir vinnu til ánægjulegra stunda með fjölskyldunni.

Fyrir aðra er valið ekki af sálfræðilegum toga heldur praktískum. Birtustig, staðsetning sjónvarpsins eða borðs eða innstungu getur verið ástæðan fyrir sætisvalinu. En þegar sama sætið hefur verið valið nokkrum sinnum, verður það fljótt að vana.

Hversu oft þarf að þvo handklæði til að halda þeim hreinum og mjúkum?

Greg fannst látinn á hótelherbergi og var talinn hafa fengið slag – Tveimur árum síðar kom ótrúleg dánarorsök hans í ljós

Er Jeffrey Epstein á lífi eftir allt saman? – Netverja langar að trúa því

92 ára kona varð þremur að bana

76 ára gamall maður byrlaði eiginkonu sinni svefnlyfjum svo hann gæti nauðgað börnum í friði

Kona sem fannst látin fyrir rúmum 40 árum fær nafn sitt til baka – Talið að hún sé fórnarlamb vampírunauðgarans

82 ára með þol á við tvítugan mann – Vísindamenn gáttaðir og telja hann kollvarpa hugmyndum um öldrun

Stórtækur kjötþjófur henti góssinu í miklu uppnámi eftir að hann sá kærustuna elda með öðrum manni

Fjögur börn niður í 11 ára ákærð fyrir að berja mann til bana

Martröð móður þegar þriggja ára sonur hennar sagði henni frá því hvað gerðist á barnaheimilinu

Heimili frá helvíti – Yngstu systkinin deila sögu sinni í fyrsta sinn um áralanga misnotkun og áföll í fóstri

Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr

